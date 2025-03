Tensas negociaciones de coalición en Alemania

La CDU, la CSU y el SPD se ven obligados a implementar medidas de ahorro en su camino hacia un nuevo gobierno federal. La ayuda al desarrollo podría sufrir las consecuencias.En teoría, el dinero no debería ser un problema en las negociaciones de coalición entre el bloque conservador CDU/CSUy el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD)en Berlín. Después de todo, se ha aprobado un paquete de deuda de billones de euros, aunque exclusivamente para defensa, infraestructura y protección del clima.

Estos fondos solo pueden utilizarse como complemento al presupuesto federal regular, que sigue teniendo un enorme déficit. Según cálculos del Ministerio de Finanzas alemán, en los cuatro años previstos del nuevo gobierno faltarán al menos 100.000 millones de euros.

Muchas cuestiones siguen abiertas

El SPD preferiría aumentar los impuestos a los grandes ingresos, pero la CDU/CSU se opone. Actualmente, las negociaciones están en la fase de alto nivel, después de que los expertos de las tres formaciones discutieran sus posturas en 16 grupos de trabajo. Tras diez días de deliberaciones, redactaron un informe con los puntos de consenso y las cuestiones pendientes.

Los principales desacuerdos persisten en materia de migración, impuestos, pensiones y política energética. Además, durante la campaña electoral se hicieron numerosas promesas, que los partidos ahora buscan cumplir. Estas incluyen desde reducciones fiscales, hasta aumentos en las pensiones para madres y la gratuidad de los almuerzos en guarderías y escuelas.

No todos los planes serán financiables

La CDU propone recortar el llamado Bürgergeld (subsidio para desempleados) y reducir los gastos en asilo e inmigración. También busca restringir al máximo la inmigración ilegal y, para ello, plantea rechazar a solicitantes de asilo en las fronteras de Alemania en "coordinación” con los países vecinos de la Unión Europea.

Sin embargo, no hay total claridad sobre lo que significa exactamente esa coordinación: ¿requiere el consentimiento de los países vecinos, o sólo implica informarlos? En este punto, el SPD y la CDU/CSU no logran ponerse de acuerdo. No obstante, parece poco probable que el líder de la CDU, Friedrich Merz, imponga unilateralmente esta medida sin consultar a los socios europeos.

Desde las elecciones, el probable futuro canciller ha mantenido conversaciones con varios líderes europeos. Según informes de los medios, ya se han alcanzado acuerdos preliminares con países vecinos sobre cómo se llevarían a cabo las devoluciones en frontera.

¿Se reducirán los fondos para cooperación al desarrollo?

La reducción del número de solicitantes de asilo y el aumento de la tasa de empleo no serán suficientes para equilibrar el presupuesto. En la búsqueda de más recortes, la cooperación al desarrollo ha entrado en el debate.

La CDU y la CSU proponen disminuir el gasto en ayuda al desarrollo y fusionar el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su objetivo es coordinar la política exterior, la seguridad y la promoción económica en el extranjero.

Durante la campaña electoral, Merz habló de la necesidad de "restaurar la capacidad de acción en política exterior”, lo que para él implica vincular intereses políticos y económicos, especialmente en los países que reciben financiación alemana. Considera que la separación entre política exterior y cooperación al desarrollo es contraproducente.

Críticas de iglesias y políticos

Diversas voces han rechazado la posibilidad de recortar los fondos para el desarrollo. "Recortar en cooperación no sólo debilita nuestras asociaciones internacionales, sino también los valores e intereses que Alemania representa", afirma un comunicado firmado por figuras destacadas de la política y la Iglesia, como la exministra de Desarrollo Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) y su sucesor, Gerd Müller (CSU).

La presidenta del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD), Kirsten Fehrs, enfatizó que la cooperación al desarrollo "no es un asunto secundario, sino una inversión en paz, justicia y un futuro común". Según ella, mantener un ministerio independiente para el desarrollo otorga voz a los países más desfavorecidos dentro de la política alemana y refuerza una política exterior basada en valores.

Asimismo, obispos católicos de África y Medio Oriente, junto con la organización misionera missio Aachen, han expresado su rechazo a los recortes y han instado a la CDU y al SPD a fortalecer la cooperación al desarrollo.

(gg/cp)