Exhiben a sujeto que grababa a mujer en el baño de famosa plaza comercial

Este martes 1 de abril de 2025, se hizo viral un video junto con la denuncia de una mujer que exhibió a un hombre grabándola debajo de un cubículo de un baño público en una famosa plaza comercial de Nayarit, México.

En redes sociales circuló un video en el que se muestra a un hombre intentando grabar a una joven por debajo del cubículo mientras ella realizaba sus necesidades fisiológicas en un baño público.

En las imágenes se puede ver cómo la mujer se encontraba en el sanitario y, al sospechar de un hombre que se encontraba parado fuera del baño, decidió sacar su celular para grabar. Fue en ese momento cuando descubrió las intenciones del hombre.

La joven se percató de que el hombre estaba hincado, en una posición estratégica para grabarla mientras ella usaba el baño. Decidió entonces grabar al sujeto con su teléfono.

Cuando bajó su celular, vio cómo el hombre apuntaba con su cámara hacia donde ella estaba, por lo que decidió salir del cubículo del sanitario para confrontarlo. Sin embargo, el sujeto escapó inmediatamente del lugar.

Mujer denuncia a depravado que la grabó en baño de famosa plaza comercial

Después de que las imágenes del depravado sexual se hicieran virales, la mujer decidió compartir su experiencia en un video en sus redes sociales, contando la traumática situación que vivió en la conocida Plaza Parabien en Nayarit.

“Me da hasta miedo contarles esto, pero me bajé de la combi para ir al baño en Plaza Parabien. Entré al baño dejando la puerta ligeramente cerrada. No había nadie en ese momento, por lo que me pareció raro cuando escuché que alguien entraba, pero no se metió al otro cubículo”, relató la joven.

Y agregó: “Escuché ruidos de tecleos en un teléfono, solo veía una sombra, lo cual me resultó extraño. Entonces me agaché para ver qué estaba pasando y vi al hombre. En ese momento pensé: ‘me está grabando’. Me asusté, saqué mi celular y lo empecé a grabar, pero desapareció rápidamente dentro de la plaza”, relató la víctima.

La joven sintió terror ya que menciona que el hombre la pudo haber matado, golpeado, o violado, además de que asegura que cuando intentó buscarlo se desapareció en la plaza, por lo que pide que la ayuden a encontrarlo para denunciarlo, ya que asegura que si eso le hizo a ella en el baño de mujeres, debe de hacerle lo mismo a otras.