Irán advierte que se dotará de arma nuclear si es atacado

El presidente de Estados Unidos declaró en una entrevista a NBC que "habrá bombardeos" en Irán si no se llega a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.Irán no busca dotarse del arma nuclear, pero "no tendrá otra opción" que hacerlo si es atacado por Estados Unidos, advirtió este lunes (31.03.2025) un consejero del líder supremo de la República Islámica, tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

"En algún momento, si ustedes [Estados Unidos] optan por bombardear (...) obligarán a Irán a tomar una decisión diferente", afirmó Ali Larijani en una entrevista en la televisión estatal.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, prometiera una "respuesta firme" en caso de ataque al país.

En una entrevista en el canal NBC el domingo, el presidente de Estados Unidos declaró que "habrá bombardeos" en Irán si no se llega a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Los países occidentales acusan desde hace décadas a la República Islámica de querer dotarse de armas nucleares, algo que el país rechaza al asegurar que su programa solo tiene objetivos civiles.

En 2018, durante su primer mandato como presidente, Trump retiró a Estados Unidos de un acuerdo histórico sobre el programa nuclear iraní y volvió a imponer sanciones al país.

Ese acuerdo, sellado en 2015 entre Teherán y las potencias occidentales, obligaba a Irán a limitar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas.

"Están amenazando con hacer daño (...), si es el caso, ciertamente habrá una respuesta firme", dijo Jamenei en un discurso en Teherán con motivo del final del Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes.

"Afrenta escandalosa a la paz y seguridad"

Aunque no mencionó explícitamente a Trump, su discurso parece ser una respuesta a sus amenazas de los últimos días.

"Si no firman un acuerdo, habrá bombardeos", aseguró Trump en la entrevista en NBC.

En modo de protesta, Irán indicó el lunes que convocó al encargado de negocios de la embajada de Suiza en Teherán, que representa los intereses estadounidenses en Irán.

"Un jefe de Estado que amenaza abiertamente Irán con 'bombardeos' es una afrenta escandalosa a la esencia misma de la paz y la seguridad internacionales", reaccionó el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, en la red social X.

Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha dicho estar abierto aldiálogo con Teherán y mandó una carta a los dirigentes iraníes.

Irán indicó el jueves que habíarespondido a la misiva del presidente estadounidense, aunque sin revelar el contenido.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró el domingo que su país "no intenta eludir las negociaciones", en un video difundido por un medio estatal.

"Irán siempre ha estado abierto a las negociaciones indirectas", señaló el presidente y agregó que el guía supremo Jamenei "ha subrayado que se pueden celebrar negociaciones indirectas".

mg (afp, Reuters)