México: estrategia de seguridad "a la medida de Washington"

Ante las presiones arancelarias de Washington, el Gobierno mexicano ha intensificado la lucha contra el narcotráfico. ¿Es suficiente para impedir la imposición de las temidas tarifas?A la espera de resultados tangibles en el combate al tráfico de drogas a Estados Unidos, en especial del fentanilo, el Gobierno de Donald Trump ha suspendido por dos meses la imposición de altos aranceles de hasta un 25 por ciento a los productos procedentes de México. El miércoles 2 de abril de 2025 concluye el plazo concedido por Washington. ¿Impondrá las temidas tarifas o las volverá a suspender?

Sheinbaum acelera lucha antinarco

El 5 de febrero, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, activó la Operación Frontera Norte, enviando unos 10.000 elementos de la Guardia Nacional a reforzar la frontera con el gigante anglosajón.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las últimas siete semanas, las autoridades mexicanas incautaron más de 24 toneladas de droga, incluyendo 129 kilogramos de fentanilo, así como casi 2.000 armas de fuego.

Además, han sido extraditados a Estados Unidos 29 líderes del crimen organizado. Y tan sólo el fin de semana pasado, se allanarondecenas de inmuebles de narcotraficantes en el marco de la Operación Bastión.

"Chantaje" arancelario

En México, "ya estaban en proceso muchos de estos trabajos de investigación y posibles capturas, pero, sin ninguna duda, la presión de Washington para imponer aranceles dinamizó y aceleró todos estos procedimientos. Son procesos largos, algunos de ellos seguramente habrían tardado años en realizarse", observa el analista político y especialista en seguridad David Saucedo.

En entrevista con DW, el experto mexicano dice dudar de que los esfuerzos de Sheinbaum en materia de seguridad sean suficientes para evitar la imposición de los aranceles el 2.04.2025.

"Donald Trump ha utilizado una estrategia de chantaje. México no ha cumplido la expectativa de Estados Unidos, y me parece que Trump no ha demostrado cuál es el parámetro, no sabemos qué es exactamente lo que tendría que hacer México para frenar de manera definitiva los aranceles”, apunta Saucedo. "Es estar sometidos a un chantaje eterno", agrega.

"Todo es muy arbitrario"

David Mora Vera, analista sénior para México del centro de análisis International Crisis Group, comparte este punto de vista: "La amenaza y la imposición de aranceles continuará. Son una medida económica en la que Trump confía más allá del problema de seguridad. Nunca se ha marcado una barra para decir 'a partir de acá son buenos resultados, abajo de ahí son malos resultados'. Todo es muy arbitrario", dice a DW.

En una reciente visita a la Ciudad de México, la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, entregó a Sheinbaum una lista de los pedidos del presidente Trump. David Saucedo estima que, entre otras cosas, "Washington solicita la detención de narcotraficantes de alto nivel, como los líderes de la Familia Michoacana, los hermanos Hurtado Olascoaga; el líder de la facción La Mayiza del Cártel de Sinaloa, el Mayito Flaco; y el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho".

"Objetivos contrapuestos"

En opinión del analista Saucedo, la actual estrategia de seguridad de México "está hecha a la medida de Washington. No se combaten los homicidios, el secuestro, la extorsión, que son delitos que lastiman a la sociedad mexicana".

No obstante, insiste, la lucha contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, "no implican la pacificación del país. De hecho, son objetivos contrapuestos. Combatir a los cárteles para que disminuyan los envíos de droga genera más violencia en México. Un ejemplo es la captura del Mayo Zambada, que provocó la guerra civil al interior del Cártel de Sinaloa", señala.

Si el Gobierno de México captura al Mencho, "habrá una guerra civil al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación", pronostica el experto en seguridad.

Una política de "claroscuros"

"En el papel, la política de seguridad del Gobierno de Sheinbaum es muy ambiciosa, pero, en la práctica, se ha visto marcada, por claroscuros", pondera, por su parte, David Mora Vera.

Por un lado, el Gobierno mexicano informa en su página web de leves descensos en la tasa de homicidios en el país, desde septiembre de 2024 a febrero de 2025. Por el otro, un informe de seguridad de Claudia Sheinbaum menciona que hay unas 15.000 personas detenidas por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024 hasta el 23 de marzo de este año. "Es innegable que tenemos situaciones de violencia crónica y también episodios graves, espontáneos de criminalidad y de violaciones de derechos humanos, que el Gobierno no ha podido controlar", subraya Mora Vera.

"¿Qué tipo de casos criminales se abren, se investigan y se persiguen con estas personas detenidas? ¿Cómo procesa el sistema de justicia mexicano esas detenciones? Eso no los sabemos", advierte el experto del International Crisis Group, que, al mismo tiempo, elogia los esfuerzos del Gobierno de Sheinbaum por impulsar acciones de inteligencia e investigación.

