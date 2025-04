Miguel Ángel Yunes Márquez desiste de su afiliación a Morena para “no provocar debate interno, ni mucho menos división”

En un giro inesperado, Miguel Ángel Yunes Márquez, exalcalde de Veracruz y recientemente manzana de la discordia en el partido oficial, anunció que decidió retirar su solicitud de afiliación a Morena.

Esta decisión fue anunciada por el propio Yunes Márquez a través de un oficio dirigido a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. En el documento que publicó en su cuenta de X, el político veracruzano explicó que su intención inicial de afiliarse al partido estaba motivada por su apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y su participación en el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado.

El expanista afirmó que su solicitud de registro en Morena surgió de su apoyo a las políticas y acciones emprendidas por la administración de Sheinbaum, a quien considera una líder comprometida con los intereses de México.

Aseguró que también fue un gesto de reconocimiento hacia la apertura y el trato afectuoso que había recibido tanto de la presidenta como de varios miembros de Morena, especialmente de senadores como Adán Augusto López Hernández.

Sin embargo, después de recibir algunas críticas y tomando en cuenta las posibles divisiones internas que su ingreso al partido podría generar, decidió dar un paso atrás.

“El objetivo fue aportar, no provocar debate interno, ni mucho menos división. Estoy convencido que en los momentos cruciales que vive México, todos debemos sumar nuestras voluntades para enfrentar unidos los retos, que son enormes. En ese ánimo, y enterado de algunas voces que no están de acuerdo con mi afiliación, he tomado las siguientes decisiones”, señaló Yunes Márquez en su carta.

El exalcalde detalló que, aunque ha decidido desistir de su afiliación, su apoyo hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum no disminuirá. Aseguró que continuará respaldando las acciones que el gobierno emprenda en beneficio de México, especialmente las políticas y programas implementados por la mandataria.

Finalmente, Yunes reafirmó su compromiso con el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, donde representa al estado de Veracruz, asegurando que continuará trabajando en conjunto con el partido para cumplir los objetivos del gobierno federal.