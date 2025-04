Ministra alemana de Exteriores promete en Kiev: "apoyo masivo" a Ucrania

Alemania y sus socios europeos dejarán "claro a la parte estadounidense que no debemos dejarnos arrastrar por las tácticas dilatorias de Putin", dijo Baerbock en la capital de Ucrania.La ministra de Exteriores saliente de Alemania, Annalena Baerbock, llegó este martes a Kiev en lo que será previsiblemente su viaje de despedida a Ucrania como jefa de la diplomacia germana y con el que insiste en que ahora es más importante que nunca apoyar al país invadido y que es Rusia la que dilata un alto el fuego.

"Debido al punto muerto en el que se encuentran Estados Unidos y Rusia (en las negociaciones para un alto el fuego), es absolutamente crucial que los europeos mostremos que estamos al lado de Ucrania sin peros y la apoyemos ahora más que nunca", declaró a su llegada a la capital ucraniana.

"No debemos dejarnos arrastrar por las tácticas dilatorias de Putin"

Baerbock señaló que "nadie anhela más la paz que el pueblo de Ucrania", país que está "preparado para un alto el fuego inmediato".

La ministra recalcó que es el presidente ruso, Vladimir Putin, quien "juega con el tiempo, no quiere la paz y prosigue su guerra de agresión violando el derecho internacional".

"Simula estar dispuesto a negociar, pero no se desvía ni un milímetro de sus objetivos. No debemos dejarnos cegar por Putin y los que le aplauden. Al fin y al cabo, la sugerencia de paz no es todavía la paz", sostuvo.

Baerbock afirmó que en la próxima reunión de ministros de Exteriores de la OTAN Alemania, junto a sus socios europeos, dejará "claro a la parte estadounidense que no debemos dejarnos arrastrar por las tácticas dilatorias de Putin".

Alemania "no dejará solos a los ucranianos"

La aún jefa de la diplomacia alemana aseguró que el próximo Gobierno alemán seguirá prestando "apoyo masivo" a Ucrania y que "no dejará solos a los ucranianos".

Indicó que la decisión de los partidos en el Gobierno alemán actual y en el futuro de destinar 3.000 millones de euros adicionales a la ayuda a corto plazo a Ucrania y de destinar otros 8.250 millones de euros a la ayuda militar hasta 2029 son una expresión de esta firme solidaridad y compromiso entre partidos.

Además, añadió, la histórica modificación de la Constitución para poder aumentar el gasto militar de forma prácticamente ilimitada si así hiciera falta es también una clara señal de que Alemania se toma en serio seguir apoyando a Ucrania y velar por la seguridad europea.

Barbock anunció además otros 130 millones de euros en ayuda humanitaria y fondos de estabilización para el país invadido.

"El rumbo que fijemos ahora marcará el futuro de nuestro continente en las próximas décadas. Queremos seguir viviendo en una Europa en la que la fuerza de la ley prevalezca sobre la ley del más fuerte. Una Europa en la que las personas decidan su propio futuro y las fronteras no se redibujen por la fuerza de las armas", enfatizó.

rml (efe, reuters)