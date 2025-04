Trump y su sueño de un tercer mandato como presidente de EE.UU.

¿Puede Donald Trump seguir siendo presidente de EE. UU. en 2029? Según la Constitución, no, pero Trump dice: "Hay maneras".Desde su reelección como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha coqueteado repetidamente con la idea de presentarse a un tercer mandato. Ahora hay nuevos indicios de que parece ir en serio: Trump acaba de decir a periodistas que muchos de sus partidarios quieren que siga en el cargo otros cuatro años más.

Cuando le preguntaron si quería volver a presentarse, respondió: "No lo sé, nunca lo he considerado. Pero hay gente que dice que sería posible". Posteriormente, en conversación telefónica con el canal de noticias estadounidense NBC News, Trump también hizo comentarios en este sentido: "¿Por qué no? Me gusta trabajar", comentó. "¡No estoy bromeando!"

¿Qué dice la Constitución estadounidense?

Para hacer realidad esta idea, Trump solo tiene un obstáculo: la Constitución de EE. UU. prohíbe expresamente ser elegido por tercera vez. La enmienda 22 de la Constitución dice: "Ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces".

La tradición de que los presidentes de EE. UU. sólo puedan ocupar el cargo dos veces se remonta al padre fundador del país, George Washington, el primer presidente de EE. UU., que abandonó el cargo voluntariamente tras dos mandatos por cuestiones de edad.

Durante casi 150 años, todos sus sucesores respetaron esa regla tácita. El único presidente que gobernó más tiempo fue Franklin D. Roosevelt, que rompió con la tradición durante la Segunda Guerra Mundial debido a la especial situación de la política exterior. Roosevelt incluso se presentó a un tercer mandato y resultó elegido en 1944, pero murió pocos meses después.

Más adelante, en 1947, el Congreso estadounidense introdujo la 22ª Enmienda a la Constitución, que limitaba oficialmente el mandato del presidente estadounidense a dos legislaturas, enmienda que fue ratificada por todos los estados de EE. UU. en 1951.

Escenario I: enmienda constitucional

A pesar de ello, Donald Trump parece estar probando actualmente qué resquicios puede haber en la Constitución que le permitan ser presidente durante más de un total de ocho años.

Un posible escenario sería una enmienda constitucional. El diputado republicano Andy Ogles presentó en enero un proyecto de enmienda a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según la cual los presidentes que no hayan gobernado durante dos mandatos consecutivos pueden presentarse por tercera vez. El proyecto de ley está prácticamente hecho a la medida de Trump, cuyos dos mandatos estuvieron separaron por el período presidencial del demócrata Joe Biden.

Sin embargo, este proyecto de ley no tiene posibilidades reales de ser aprobado. Requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Los republicanos sólo disponen de mayorías simples y dependerían de los votos de los demócratas estadounidenses de la oposición. Además, al menos tres cuartas partes de todos los estados de EE. UU. tendrían que votar a favor, y solo 27 de ellos están gobernados actualmente por republicanos.

Escenario II: intercambio de papeles

Sin embargo, algunos juristas señalan que la enmienda 22 de la Constitución se limita a establecer que un presidente no puede ser "elegido" para un tercer mandato. La estrategia sería la siguiente: el vicepresidente J. D. Vance u otro republicano se presentaría como candidato en las próximas presidenciales de 2028 y nombraría a Donald Trump como compañero de fórmula. Tras las elecciones, el presidente electo dimitiría, despejando el camino para que Trump vuelva a ser presidente.

Los guardianes de la Constitución también han puesto coto a tal posibilidad, alegando que la Duodécima Enmienda a la Constitución de 1804 establece que "las personas no elegibles para el cargo de presidente no serán elegibles para el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos". Según el estado actual de la Constitución, Donald Trump no podría, por tanto, presentarse de nuevo ni al cargo de presidente ni al de vicepresidente una vez expirado su segundo mandato.

"Otras posibilidades"

Aun así, Donald Trump no descartó esa posibilidad en su conversación telefónica con la cadena estadounidense NBC News. Intercambiar candidatos es un método, dijo Trump, y agregó: "Pero hay otros".

El presidente estadounidense no detalló cuáles eran exactamente. En la Casa Blanca, explicó a los periodistas: "Tenemos cuatro años, de momento. El tiempo vuela, pero todavía son casi cuatro años, y ahora mismo estamos recibiendo muchos ánimos sobre el gran trabajo que hemos hecho en los primeros cien días".

En caso de poder presentarse a la reelección para ser presidente a partir de 2029, Trump tendría 82 años.

(cp)