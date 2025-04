Voto extranjero en Chile: ¿hay que restringirlo?

Chile se encuentra dentro de los países con mayor flexibilidad para permitir el voto de los extranjeros. Solo deben vivir cinco años en el país para ejercer este derecho.El pasado 20 de marzo, la comisión de Gobierno del Senado chileno rechazó las indicaciones presentadas por el Ejecutivo de Gabriel Boric para limitar el voto de los extranjeros. Una iniciativa que reabrió el debate sobre el rol que puede jugar el votante extranjero en el país sudamericano.

Actualmente, en Chile pueden votar todos los extranjeros que residan en ese país por un periodo mínimo de cinco años, independiente de si su residencia es definitiva o temporal. Las personas de diversas nacionalidades son incorporadas automáticamente al padrón electoral chileno una vez que cumplen con los años de residencia requeridos, lo que ha provocado que, con la inmigración, el aumento de votantes extranjeros alcance los 786.466 votantes, según registros del Servicio Electoral de Chile (SERVEL). Votantes que deben cumplir con el sufragio, que en Chile es obligatorio.

La administración de Boric hizo un intento reciente por incluir nuevas restricciones, como exigir a los extranjeros la residencia definitiva en el país y la presentación de un certificado de antecedentes penales, porque para el oficialismo chileno la facilidad con que pueden votar los extranjeros resulta anómala respecto a la experiencia comparada a nivel internacional.

El senador Pedro Araya, miembro de la comisión de Gobierno que finalmente declaró inadmisibles las modificaciones enviadas por La Moneda, dice lamentar que no se aplicaran los ajustes porque cree "que eran bastante sensatos respecto a requisitos mínimos que debería cumplir un extranjero para poder votar en Chile, y que por lo demás, son requisitos que se equiparan a los que debe cumplir un chileno que vive en el extranjero para poder votar en otro país”, dice a DW.

Cálculo político

En noviembre se celebrarán elecciones parlamentarias y presidenciales en Chile, por lo que plantear indicaciones para restringir el voto de los extranjeros en este momento generó un debate que revelaría una cierta estrategia política de fondo.

Luz Ebensperger, senadora y también miembro de la comisión encargada del asunto, lo ve así: "Claramente hay un cálculo político detrás de instalar estas indicaciones justo ahora. Desde el año 2020, cuando se tramitó la ley de migraciones, tratamos de exigir (como conglomerado político de derecha) la residencia definitiva como requisito para que los extranjeros voten, y eso no fue aceptado por el sector político que hoy gobierna. Entonces, de no haber cálculo político, no se explica el cambio de opinión y que hoy quieran limitar el voto de los extranjeros”, explica la parlamentaria de la UDI.

La misma opinión tiene Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), quien señala que "es verdad que Chile se encuentra dentro de los países más laxos a nivel global en esta materia, pero también es cierto que la alianza de gobierno de Boric promovía una laxitud igual o mayor al respecto. Menos de tres años atrás fue rechazado un proyecto constitucional plurinacional que en este tema apuntaba en sentido exactamente contrario a lo que el gobierno dice hoy. Luego, uno no puede sino concluir que aquí existe un cálculo político de cara a las elecciones de este año”.

Además, hay una "percepción según la cual un amplio porcentaje de inmigrantes, en especial aquellos que vienen de Venezuela y huyeron del chavismo, hoy se inclinaría a votar por candidatos de centro y derecha. El gobierno reacciona ante este cuadro, mostrando más maquiavelismo que fidelidad a sus convicciones originales”, explica Alvarado.

El peso del voto extranjero

Hace diez años, la presencia de votantes extranjeros en Chile pasaba casi desapercibida, pero los movimientos migratorios actuales han hecho que las circunstancias cambien, volviendo relevante el significado del voto extranjero en Chile.

"Con el crecimiento de la población extranjera en Chile, su peso dentro de los votantes aumentó, es así como llegamos a la última elección de gobernadores y municipales con un poco más del 5 por ciento del padrón electoral compuesto por personas de origen extranjero. Y eso es significativo, sobre todo dentro de una elección local donde pueden llegar a representar un tercio del electorado de una comuna”, dice a DW Isabel Castillo, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

Y agrega: "Es razonable pensar en establecer más normas respecto a este tema, que se adapten a la realidad actual de Chile, que es algo que nadie imaginó cuando se dictó la inscripción automática y el voto obligatorio”.

(cp)