Alemania: menos delitos, pero más crímenes violentos en 2024

Alemania registró casi 6 millones de delitos en 2024, un 1,7 % menos que en 2023, aunque los crímenes violentos crecieron un 1,5 % con más de 200 mil casos, según el Ministerio del Interior.Alemania registró un total de 5,84 millones de delitos en 2024, un 1,7 % menos que en 2023, aunque los crímenes violentos crecieron un 1,5 % hasta los 217.277 casos, según datos del Ministerio alemán del Interior presentados este miércoles 2 de abril.

"Cada día, la policía registra unos 600 delitos violentos en Alemania", dijo la ministra del Interior en funciones, la socialdemócrata Nancy Faeser, en la presentación del informe sobre las estadísticas policiales en Alemania de 2024.

Tanto Faeser como Holger Münch, presidente de la Oficina Federal de Policía Criminal, aludieron en la presentación de las estadísticas a que la reducción general de los delitos registrados en 2024 tiene que ver con la parcial legalización del cannabis implementada por el Ejecutivo del ahora canciller en funciones Olaf Scholz.

"Tolerancia cero" a armas blancas

El informe recoge, entre otras cosas, que, entre los crímenes violentos, 15.741 fueron ataques con armas blancas, un 7,2 % del total de delitos con violencia.

Faeser, que habló de la "tolerancia cero" de las autoridades ante los delitos cometidos con ese tipo de armas, lo que justifica medidas de prohibición de cuchillos en actos y transportes públicos y fiestas populares implementadas en 2024, también hizo hincapié en el igualmente considerable aumento de los delitos sexuales, que aumentaron un 9,3 % respecto a 2023.

Aumentan delitos sexuales

En comparación con el año 2020 anterior al coronavirus, los delitos violentos aumentaron incluso un 20 %, principalmente debido a violaciones, agresiones sexuales y agresiones sexuales. Las víctimas fueron casi exclusivamente mujeres.

"El aumento de las violaciones, agresiones y abusos sexuales es también especialmente preocupante. Necesitamos un sistema de protección y apoyo más fuerte para las mujeres", señaló Faeser, que habló de que el país requiere medidas como "tobilleras electrónicas para los agresores".

Según la evaluación de los autores, el aumento registrado también podría deberse a una mayor concienciación y disposición de los afectados para denunciar el asunto.

Proteger a las mujeres, "tarea central"

"Proteger a las mujeres de la violencia debe ser también una tarea central del próximo Gobierno federal", dijo la ministra, en alusión a la formación del nuevo Ejecutivo, algo que ocupa actualmente al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y a las conservadoras Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermanada bávara Unión Socialcristiana (CSU).

En las negociaciones entre socialdemócratas del SPD y conservadores de la CDU y CSU para formar el próximo Gobierno de Alemania, los conservadores abogan por llevar a cabo una "ofensiva" en materia de seguridad.

Más niños y jóvenes como presuntos delincuentes violentos

Según los datos, también el número de niños sospechosos de delitos violentos aumentó un 11,3 % y el de los jóvenes un 3,8 %. Aquí, Münch y Faeser se refirieron principalmente al estrés psicológico causado por la pandemia del coronavirus, por ejemplo debido al cierre de escuelas. Faeser destacó que se necesita más prevención y apoyo socioeducativo.

Más sospechosos sin nacionalidad alemana

Asimismo, hubo un aumento del 7,5 % en el número de sospechosos de delitos violentos no alemanes en comparación con el año anterior. El origen de los sospechosos debe discutirse abiertamente, afirmó Faeser.

La ministra vinculó el dato a la necesidad del país de endurecer las deportaciones de los extranjeros que han cometido crímenes, que aumentaron un 55 % respecto a hace dos años, con las últimas reformas del Gobierno alemán dirigido por Scholz.

Las autoridades indicaron que la proporción de sospechosos extranjeros es claramente mayor que la proporción de población extranjera en Alemania. Al mismo tiempo, señalaron que hay víctimas de todos los países de origen.

Factores de riesgo y disposición a denunciar

El jefe de la policía criminal federal, Münch, intentó clarificar aún más las cifras: "Independientemente del origen, la mayoría de los delitos los cometen jóvenes y, sobre todo, hombres jóvenes".

También ha aumentado la población no alemana, por lo que es de esperar un aumento del número de sospechosos no alemanes. Al mismo tiempo, la disposición a denunciar es mayor si se sospecha que el autor no es alemán. Los factores de riesgo para convertirse en perpetradores también son mayores entre los inmigrantes: por ejemplo, malas condiciones de vida, estrés psicológico y experiencias personales de violencia.

