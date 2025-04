Usuarios en redes sociales reportaron múltiples fallas al intentar acceder a la aplicación de BBVA México, uno de los principales bancos del país. Los afectados mencionaron dificultades para realizar transacciones, consultar su saldo y acceder a la plataforma de banca móvil.

¿Por qué no funciona la app de BBVA?

De acuerdo con la plataforma Downdetector, encargada de monitorear el funcionamiento de diversas plataformas digitales, se observó un incremento significativo en los reportes de fallos en los servicios de BBVA.

Según los datos proporcionados por este sitio, aproximadamente desde las 13:05 horas del miércoles 2 de abril, el 41% de las quejas correspondieron a problemas en en línea, mientras que el 36% de los usuarios reportó problemas con la banca móvil sus cuentas. Finalmente, un 23% de los reportes indicó que no podían hacer tranferencias de fondos en sus cuentas bancarias.

BBVA app presenta fallas este miércoles 2 de abril: usuarios reportan problemas en la banca móvil Downdetector

¿Tampoco funcionan las líneas telefónicas de BBVA para reportar las fallas en la app?

En redes sociales los usuarios se quejaron de la app de este banco con diversos comentarios en los que mostraron su molestia ante las fallas constantes de la banca móvil de BBVA. Incluso reportaron que las líneas telefónicas de la empresa no están dsponibles.

“Harta de @BBVA_Mex, su app no sirve para nada, llamas a la linea y te dicen que se resuelve en el banco, vas al banco y los ejecutivos no quieren hablar con nadie y te dicen que todo se resuelve en la app QUE NO SIRVE“, y ”Que pasa con las líneas telefónicas de BBVA, todas dicen que no existe el número, y los números están en la aplicación, tienen problemas?“, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo BBVA de las fallas del miércoles en su app?

Hasta el momento, BBVA no ha emitido un comunicado oficial respecto a la causa de estas interrupciones en su servicio. Sin embargo, los usuarios continúan expresando su molestia a través de redes sociales, esperando una pronta solución; se recomienda a los clientes intentar utilizar otros métodos para realizar sus operaciones bancarias, como acudir a una sucursal o utilizar cajeros automáticos.

“Hola, buenas tardes. Te atiende Sofía, es un gusto. Si por el momento en Línea BBVA no pudiste tener contacto con algún asesor, a través de este medio nos ponemos a tus órdenes para darle seguimiento a tu caso. ¿En qué te podemos ayudar?”, dijo BBVA en respuesta a los reportes en redes sociales.