Delitos de extranjeros: hechos, falsedades y prejuicios

En Alemania, hay muchos más sospechosos extranjeros que alemanes en proporción a la población. ¿A qué se debe? ¿Qué papel desempeña la inmigración? ¿Qué dicen los estudios científicos?¿Es Alemania un país seguro? A primera vista, la reciente estadística policial de criminalidad podría sugerir que sí: en 2024, el número de delitos registrados ha disminuido un 1,7%, con un total de 5,84 millones de casos. Sin embargo, un análisis más detallado genera dudas sobre si la situación realmente ha mejorado.

Menos delitos debido a la legalización del cannabis

La razón principal de la disminución de los delitos es la legalización de la posesión y el cultivo de cannabispara el consumo privado. Así lo destacaron la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, y el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), Holger Münch, al presentar las últimas cifras de criminalidad en Berlín.

Lo que más preocupa a ambos es el aumento del 1,5% en la violencia criminal, con más de 217.000 casos registrados. Entre ellos, casi 18.000 fueron ataques con arma blanca. Cada vez que estos sucesos ocurren en lugares públicos y los sospechosos no tienen pasaporte alemán, se desata un debate político sobre si la migración y la llegada de nuevos residentes contribuyen al aumento de la criminalidad.

"No se trata del origen" de una persona

Desde el punto de vista estadístico, se destaca la alta proporción de sospechosos sin nacionalidad alemana, tanto en delitos violentos como asesinato o violación, como en crímenes callejeros, que incluyen robos y tráfico de drogas. Ante este panorama, el jefe del BKA, Holger Münch, enfatiza: "No se trata del origen, sino de la concentración de factores de riesgo".

Münch señala que muchos refugiados viven en condiciones precarias, hacinados en alojamientos colectivos y sin derecho a trabajar. Según él, los factores clave que explican una mayor criminalidad entre extranjeros son: "Las cargas psicológicas, las experiencias de violencia que han vivido más frecuentemente los migrantes, especialmente en la infancia, y una mayor aceptación de la violencia en ciertos grupos".

Un término engañoso: "criminalidad extranjera"

Desde hace tiempo, los estudios científicos advierten que el término "criminalidad extranjera" puede ser engañoso y reforzar prejuicios.

Susann Prätor, de la Academia de Policía de Baja Sajonia, lleva años investigando la relación entre migración y criminalidad. En una conferencia de prensa reciente, corroboró las explicaciones de la ministra del Interior y del presidente del BKA sobre el elevado número de sospechosos extranjeros: "Al final, no son clave ni la nacionalidad ni el origen, sino las condiciones en las que las personas viven en Alemania".

Causas: pobreza, baja educación y violencia familiar

Prätor, socióloga, psicóloga y jurista, recalca que los factores que influyen en la criminalidad no dependen del pasaporte ni del país de origen. Entre ellos se encuentran la pobreza, la falta de educación, la precariedad económica, la vivienda en condiciones deficientes y la violencia en el hogar. No obstante, también apunta: "Un determinado concepto de masculinidad está más arraigado en ciertos grupos con antecedentes no alemanes".

Otro factor relevante es el comportamiento de denuncia de las víctimas y testigos. Prätor explica: "Estudios han demostrado empíricamente que las personas percibidas como extranjeras tienen más probabilidades de ser denunciadas que aquellas percibidas como alemanas". Esto se basa en suposiciones sobre la apariencia física o el idioma del sospechoso.

No meter a todos los extranjeros en el mismo saco

Prätor también advierte sobre la simplificación del concepto de "criminalidad extranjera", ya que agrupa a personas con situaciones muy diversas: desde un inmigrante estadounidense, un refugiado de guerra sirio traumatizado, un turco que llegó hace décadas a Alemania, hasta un turista o alguien que entra al país solo para cometer un delito y luego se marcha. Todos ellos se comparan estadísticamente con quienes tienen un pasaporte alemán.

Para corregir esta imagen distorsionada, las estadísticas anuales de criminalidad de la Policía han empezado a incluir datos más diferenciados. Entre otros aspectos, se destaca que hay delitos que solo pueden ser cometidos por extranjeros, como las infracciones a las leyes de asilo y residencia.

