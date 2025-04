Empresas que contaminen pagarán nuevo impuesto en CDMX

Las empresas que generen más de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año pagarán impuestos en la Ciudad de México gracias a la entrada en vigor del ’Impuesto Verde‘, que la jefa de Gobierno Clara Brugada implementó desde el primero de abril de este 2025 con el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes en la capital, entidad que contribuye con el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

El ’Impuesto Verde’ pretende recaudar 60 millones de pesos para las arcas del Gobierno de la Ciudad de México; las empresas que generen emisiones contaminantes –especialmente por CO2– deberán pagar 58 pesos por tonelada, lo que lo convierte en el impuesto con ‘menor recaudación’ que recibirá Clara Brugada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025.

Durante la firma del Acuerdo por una Ciudad Baja en Emisiones (alianza entre los sectores público, privado y social a fin de enfrentar el cambio climático) el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAF), Juan Pablo de Botton aseguró que el Impuesto Verde no busca ser una medida recaudatoria ni punitiva, al contrario, “es una invitación a que podamos visibilizar las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes”.

“Creemos que es algo que nos ayudaría a visibilizar el tema de las emisiones de CO2 de las empresas, es un impuesto de las empresas, no tiene nada que ver con fuentes móviles, con vehículos, con las personas en lo particular, sino es un impuesto a las empresas que contaminan en CO2. Para que quede claro, la meta es recaudar cero pesos por este impuesto”.

“Pero si se llegara a recaudar algo de dinero, porque efectivamente se está contaminando, todo ese recurso tiene ya un destino específico. (...) Entonces, ese recurso está etiquetado, y todo lo que se produzca, porque se está contaminando el medio ambiente, todo va de nuevo para el ambiente, para que el ambiente mejore”, agregó al mencionar que lo recaudado será destinado a proyectos ecológicos, como electromovilidad y el cuidado de los animales.

El coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres celebró la entrada en vigor del Impuesto Verde en la capital (debido a que él fue el promotor de la iniciativa) y consideró que puede evolucionar a otro tipo de contaminantes con distintas medidas, como el cierre de la termoeléctrica y refinería de Tula, que genera el 56% de las partículas contaminantes del aire que se respiran en el Valle de México todos los días.

En entrevista con Publimetro , el legislador afirmó que el Impuesto Verde no tiene un carácter recaudatorio y reiteró que debe seguir evolucionando en políticas fiscales para resarcir el daño ambiental que se genera en la Ciudad de México, pues de acuerdo con el Índice de Calidad del Aire y Salud, la capital fue la región del Valle de México con más contaminación, ya que –regularmente– solo el 40% de los días del año tienen una buena calidad del aire por debajo de los 100 puntos IMECA.

“Puede ir evolucionando (Impuesto Verde) a otro tipo de de contaminantes; la idea es que así sea, porque además no es un impuesto con carácter recaudatorio, sino de resarcir el daño ambiental que se genera a partir de estos contaminantes, entonces me parece se debe seguir evolucionando en las políticas fiscales, en temas de resarcir el daño ambiental (...) hoy una de las principales fuentes de contaminación está en el aire”.

La medida estaría en correspondencia a los compromisos firmados por México en la pasada COP29 realizada en noviembre y no con fines recaudatorios

“Lo que queremos es empezar a aplicar políticas (...) más allá del Hoy No Circula, que me parece que actualmente ya está rebasado, se tendría que evaluar, porque se ha venido aumentando el parque vehicular, el tráfico y y no se ha actualizado esta medida. Esto se debe sumar al cierre o la modificación de la refinería y la terminal eléctrica (Tula), que también es una gran fuente con contaminantes para la ciudad junto a la política de los vehículos automotores”.

— Royfid Torres