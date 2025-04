Las mejores alternativas viales ante bloqueos y marchas del miércoles 2 de abril en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este miércoles 2 de abril, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este miércoles 2 de abril?

ESCUELA NORMAL RURAL “LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO” DE TENERÍA, TENANCINGO, ESTADO DE MÉXICO

Llevarán a cabo una marcha silenciosa en protesta para exigir soluciones a las problemáticas que afectan actualmente a la escuela. La manifestación busca generar conciencia sobre la falta de respeto a la comunidad normalista y a la sociedad de alumnos

Hora: Durante el día

Lugar: La Marquesa, Estado de México

Destino: Zócalo de la Ciudad de México

EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100

Exigen el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

DIRECT ACTION EVERYWHERE CIUDAD DE MÉXICO

Mitin “¡Basta de Ecocidio!”, en contra del proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) denominado “Saguaro”, ya que tendría un impacto devastador para las ballenas en el Golfo de California, en la vida marina en general, en las poblaciones costeras y, de manera crucial, en el clima del planeta

Hora: 10:00

Lugar: Estación “Polanco”, línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) Av. Horacio y Arquímedes, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo

CIRCO DE MENTE

Acto artístico de protesta “Defender la Educación Artística No es una Opción”, ante el inminente cierre de la “Licenciatura en Artes Circenses Contemporáneas” (LACC), debido al incumplimiento de acuerdos por parte de la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Av. de la Paz No. 26, Col. Chimalistac, Alc. Álvaro Obregón

COLECTIVO “UNA LUZ EN EL CAMINO”

Se llevará a cabo una audiencia de alegatos por el caso del feminicidio de mujer desaparecida desde el 24 de julio de 2020, en calles de la alcaldía Iztapalapa y encontrada sin vida en noviembre de 2024, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan

Hora: 12:00

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Niños Héroes No. 132, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVO “NO MÁS PRESOS INOCENTES”

Exigen justicia para víctima de presunta detención arbitraria y denuncias falsas.

Hora: Durante el día

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO

Exigen justicia para víctima de intento de feminicidio y sentencia en contra del presunto responsable

Hora: Durante el día

Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN, ESTADO DE HIDALGO

Exigen la libertad de varios presos políticos en el Estado de Hidalgo, entre los que se encuentran el ex presidente municipal de Tlaxcoapan, vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de peculado; así como del ex candidato a diputado local y del ex diputado local, ambos del Partido del Trabajo (PT), el primero acusado por el presunto ilícito de atribuciones agravado y el segundo condenado por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobernación (SEGOB) Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVO “TEACHERS PRONI” CIUDAD DE MÉXICO

Exigen se resuelvan las problemáticas administrativas con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), con respecto a la falta de apoyo en la implementación de metodologías propuestas en la enseñanza de inglés, lo que afecta el proceso de aprendizaje de los estudiantes

Hora: 10:00

Lugar: Oficina Estatal de Educación en la Ciudad de México Isabel La Católica No. 165, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

COLECTIVA VIOLETAS

Exigen copias del decreto “no ejercicio de su acción penal” a su carpeta de investigación

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

CARNAVAL 8 BARRIOS

Hora: 09:00

Lugar 1: Barrio San José, alcaldía Iztapalapa

Lugar 2: Barrio San Ignacio, alcaldía Iztapalapa

Lugar 3: Barrio Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa

Lugar 4: Barrio la Asunción, alcaldía Iztapalapa

Lugar 5: Barrio San Pedro, alcaldía Iztapalapa

Lugar 6: Barrio San Pablo, alcaldía Iztapalapa

Lugar 7: Barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa

Lugar 8: Barrio San Miguel, alcaldía Iztapalapa

Fecha: 04, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 de marzo y 06 de abril de 2025

Alternativas viales en CDMX hoy miércoles 2 de abril

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Por trabajos de mantenimiento en la Línea 1 del Metro, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas

Cierre de carriles en Av. Nuevo León desde Eje 3 Sur hacia calle Agrarismo.

Sindicalismo.

Cierre de carriles en calle Lerdo desde Estrella hasta Luna.

Calle Héroes.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena a partir de Av. Río Tacubaya hasta Av. de las Torres, por obras.

Av. Observatorio y Camino Real a Toluca.

Afectados dos carriles a la circulación de Bucareli de Barcelona a Turín, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, por obras de reencarpetamiento.

Balderas.

Reducción de carriles en Av. Álvaro Obregón desde calle Huichapan hacia calle Cacahuamilpa con dirección al Oriente.

Av. Sonora.

Cierre de carriles en Iturbide desde Av. Juárez hasta Articulo 123.

Eje 1 Poniente.

Cierre de carriles en Cumbres de Maltrata desde La Quemada hacia calle Mitla con dirección al Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Cierre de carriles en José María Roa Bárcenas desde calle 5 de Febrero hacia Calz. San Antonio Abad.