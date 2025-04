El veredicto contra Marie Le Pen pone a Francia bajo tensión

Le Pen fue condenada y será apartada inmediatamente de la política. Un proceso poco común, con consecuencias de gran alcance. Está por verse si realmente no se le permitirá presentarse como candidata al Elíseo en 2027.El veredicto del Tribunal Penal de París del lunes (31 de marzo) ha desencadenado un debate político en Francia, que va mucho más allá de este caso específico.

Y aunque Marine Le Pen, del partido nacionalista de ultraderecha Asamblea Nacional (RN, por sus siglas en francés), fue condenada a cuatro años de prisión por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo, -dos de ellos con tobillera electrónica y otros dos en libertad condicional- el debate se centra en otra medida: la retirada inmediata de su derecho a presentarse como candidata durante cinco años. De ser así, la diputada y abogada, que actualmente lidera claramente todas las encuestas, no podría participar en las elecciones presidenciales previstas para la primavera de 2027.

Decisión consciente de los jueces

En su sentencia, el Tribunal Penal de París decidió aplicar la prohibición de cinco años de participar en elecciones de inmediato, es decir, antes de que concluya el proceso de apelación.

Aunque la Ley anticorrupción Loi Sapin 2 prevé la inelegibilidad automática por malversación de fondos públicos, el tribunal no hizo referencia a esta ley en su sentencia. Los delitos de Le Pen finalizaron, a más tardar, el 15 de febrero de 2016, pero la ley no entró en vigor hasta diciembre de 2016. Por lo tanto, la retirada de la elegibilidad no fue una "sanción obligatoria".

Es una decisión consciente de los jueces que, a pesar de todo, se haya impuesto y aplicado provisionalmente dicha pena. El presidente del tribunal hizo referencia a la gravedad del delito (más de cuatro millones de euros en daños), su carácter organizado, el riesgo de repetición y el interés público en la protección del orden. Otro tribunal podría haber decidido de manera diferente en las mismas circunstancias.

La malversación de fondos públicos es un problema recurrente en la política francesa: numerosos políticos importantes ya han sido condenados por ello.

¿Cómo reaccionan los políticos ante la sentencia?

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, había advertido contra un poder judicial con motivaciones políticas: "No se puede derrotar a Le Pen en los tribunales; hay que luchar contra ella en las elecciones".

Jean-Luc Mélenchon, fundador del partido radical de izquierda Francia Insumisa y antiguo opositor de Le Pen, también critica el veredicto. Él está siendo investigado actualmente por malversación de fondos de la UE.

El primer ministro François Bayrou también expresó su preocupación tras el veredicto, quien también fue juzgado por presunta malversación de fondos de la UE, pero fue absuelto en primera instancia en febrero de 2024.

¿Qué reformas son concebibles?

El endurecimiento de la legislación bajo el mandato del presidente Hollande impulsó el número de condenas por malversación de fondos en Francia. "En 2018, se retiró el derecho al voto en 440 casos; en 2022, la cifra ya ascendía a 8.857”, declaró el presidente del Senado, Gérald Larcher, al periódico Le Figaro.

Sin embargo, el foco del debate sobre la reforma es probablemente la "ejecución provisoria" (exécution provisoire), que excluye a los políticos de las elecciones antes de que se llegue a un veredicto final. Se limitaría la inelegibilidad inmediata a los casos en que existe una amenaza al orden público (por ejemplo, en el caso de corrupción activa en el cargo).

Otra propuesta es exigir una prueba de proporcionalidad explícita por ley. Al hacerlo, los jueces tendrían que considerar en qué medida la "ejecución provisoria" es compatible con el derecho a voto garantizado en el artículo 3 de la Constitución francesa. El abogado constitucionalista Benjamin Morel subraya que, hasta ahora, se han tenido en cuenta a menudo consideraciones de este tipo, y que eran urgentemente necesarias, sobre todo, en el caso Le Pen.

¿Cuáles son las posibilidades de que se revoque el veredicto?

Según Aurore Gaillet, profesora de Derecho público en la Universidad de Toulouse Capitole, parece poco probable una anulación total de la sentencia, pero es perfectamente concebible una reducción del proceso de apelación.

Al mismo tiempo, según Gaillet, el proceso sirve para recordar "la importancia del Estado de derecho", especialmente en un clima político en el que los partidos individuales están utilizando el fallo como una oportunidad para cuestionar la independencia del Poder Judicial.

En una decisión inusual, el Tribunal de Apelación de París anunció, un día después de la sentencia, que tenía la intención de concluir el procedimiento en el verano de 2026. "En mi opinión, este anuncio es una decisión estratégicamente acertada del tribunal: con una sentencia jurídicamente vinculante, el proceso electoral democrático podría desarrollarse sobre una base más clara y jurídicamente segura", analiza Charlotte Schmitt-Leonardy, profesora de Derecho Penal en la Universidad de Bielefeld, que ha seguido de cerca el juicio.

Legalmente hablando, Le Pen aún podría presentar su candidatura unos días antes de la primera vuelta de la votación, siempre y cuando presente las firmas de apoyo necesarias al Consejo Constitucional. Si el fallo de tercera instancia se conoce a principios de 2027, la posible estrategia de Le Pen de retrasar su efecto legal hasta después de las elecciones presidenciales, estaría condenada al fracaso.

El plan B del partido de Le Pen sería Jordan Bardella, el hombre de 29 años que dirige el partido desde 2022 . Tras el veredicto contra Le Pen, Bardella habló de una "tiranía de los jueces" y llamó a protestas en todo el país. Se prevén manifestaciones para el próximo fin de semana en varias ciudades de Francia, incluida una gran manifestación en París.

