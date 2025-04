¿Cómo funciona Hoy no Circula del viernes 4 de abril en CDMX y Edomex?

El programa Hoy no Circula establece que los viernes en la Ciudad de México no pueden circular los coches con engomado azul y que la terminación de su placa sea con los números 9 o 0, lo mismo ocurre en algunos municipios del Estado de México.

Las restricciones inician desde las 05:00 y hasta las 22:00 horas en todas las alcaldías de la capital del país, así como en los municipios de la zona metropolitana.

Hoy no Circula para el lunes 18 de noviembre 2024 en CDMX y Edomex Trafico vehicular en el tramo de oriente a poniente, en el Circuito Interior. (Administrador Prueba)

En caso de que los conductores no respeten el horario, en la Ciudad de México los elementos de la Policía de Tránsito están autorizados a imponer una multa de dos mil 262 pesos, dos mil 828 y hasta tres mil 394 pesos.

Esta cantidad está respaldada en el Reglamento de Tránsito, en donde se establece que la multa debe ser entre 20, 25 y hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Aunado a esto, el coche infractor será llevado al deposito vehicular, por esto se tienen que pagar 919 o mil 833 pesos, según la capacidad de arrastre de la grúa.

Los municipios del Estado de México en donde aplica el Hoy no Circula son:

Atizapán

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

En la Ciudad de México sí aplica en todas las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Hoy no Circula para otros coches

El programa Hoy no Circula también establece que cuando los coches poseen holograma de circulación 1 y placa con terminación en los números 1, 3, 5, 7 y 9 no pueden circular el primer y tercer sábado de cada mes.

Cuando son terminaciones en 0, 2, 4, 6 y 8 deben hacer los mismo el segundo y cuarto sábado del mes. El horario que aplica para ambos casos es de 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa/Crisanta Espinosa)

Cuando el coche tiene holograma 2 o es foráneo con placa extranjera, el conductor debe detener la circulación todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas.

El último número de la placa de los coches foráneos determina el día que no pueden circular entre semana, tampoco pueden hacerlo de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas.

Algunos casos pueden ignorar el Hoy no Circula: