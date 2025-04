“Ella no las conocía”: Madre de Ivon Maricela desmintió a sospechosas de feminicidio antes de ser detenidas

La madre de Ivon Maricela López Rosendo, cuyo cuerpo fue abandonado en el municipio de Jojutla, Morelos, tras desaparecer en la Ciudad de México (CDMX), desmintió la versión ofrecida por las presuntas responsables del feminicidio de su hija.

Ivone Maricela estaba con dos mujeres el día de su desaparición

Antes de ser detenidas, Fernanda Celis y Yuliana Rocío aseguraron que Ivon Maricela salió del domicilio por su cuenta, luego de enviar un mensaje a alguien para que fuera por ella , versión que la madre rechaza rotundamente.

En entrevista con medios de comunicación, la madre de Ivon Maricela relató que una amiga de su hija le informó quiénes eran las personas con las que se encontraba el día de su desaparición, el domingo 30 de marzo.

Al no tener noticias de ella, acudió junto con la amiga y una patrulla al domicilio ubicado entre las calles Zolin y Tochtli, en la colonia Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán. Afuera del lugar encontraron la bicicleta eléctrica de Ivon Maricela.

Madre de Ivon Maricela asegura que su hija no conocía a esas mujeres

“Pedí apoyo a una patrulla porque aquí afuera del domicilio estaba la bicicleta de mi hija. Me dijeron que la metieron en ese domicilio. Vinimos con la patrulla y salió una señora que nos dijo que no podía abrir. Luego nos informaron que esas personas ya se habían ido”, relató.

La madre también aseguró que después las mujeres sospechosas afirmaron que Ivon Maricela había salido por su cuenta, lo cual niega, argumentando que su hija ya no se volvió a conectar en redes y jamás envió mensajes.