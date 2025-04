Netanyahu: Israel y Hungría luchan por supervivencia de la civilización judeocristiana

El primer ministro israelí dice durante su visita a Budapest que la civilización occidental "está ahora mismo bajo ataque por parte de un actor poderoso: el islamismo radical" y celebra la salida de Hungría de la CPI.El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este jueves (03.04.2025) en Budapest, en donde permanecerá hasta el domingo, que Israel y Hungría luchan por la supervivencia de la civilización judeocristiana, y sostuvo que la campaña israelí contra el "eje del terror" de Irán protege no sólo a su país, sino también a Europa.

"Creo que estamos luchando una batalla similar por el futuro de nuestra civilización común, nuestra civilización judeocristiana, la civilización occidental tal como la entendemos, que está ahora mismo bajo ataque por parte de un actor poderoso: el islamismo radical", declaró Netanyahu en una declaración sin preguntas junto al jefe del Gobierno húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

"Batalla común por nuestros valores"

Netanyahu justificó la ofensiva militar en Gaza, actualmente ampliada y con anexiones planificadas, como un acto de legítima defensa frente al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, describiéndolo como una "campaña asesina" que incluyó crímenes atroces como violaciones y decapitaciones. Asimismo, aseguró que Israel está comprometido a "aplastar el eje del terror iraní", algo con lo que protegerá no solo a su país, sino también a Europa.

"Puede que algunos en Europa no lo comprendan, pero Viktor Orbán sí lo entiende. Él comprende esta batalla común por nuestros valores, nuestros intereses y nuestra seguridad compartida", destacó Netanyahu, un estrecho aliado de Orbán. El líder israelí, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, elogió el respaldo de Hungría a Israel y denunció que Irán impulsa una campaña de terror a través de "sus proxies, las tres H: Hezbolá, Hamás y los hutíes".

Felicitaciones por abandonar la CPI

Las declaraciones a la prensa se produjeron poco después del anuncio de Hungría de que se retira de la Corte Penal Internacional, hecho público por el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás. En este sentido, Netanyahu felicitó a su homólogo de "haber tomado ese paso valiente" de retirarse de la CPI. "Este ya no es un tribunal imparcial, un tribunal por el imperio de la ley, sino un tribunal político", dijo por su parte Orbán. "Esto se ha vuelto más evidente a la luz de sus decisiones sobre Israel", añadió en su conferencia de prensa con Netanyahu, donde no aceptaron preguntas.

"Ustedes están con nosotros en la UE, están con nosotros en la ONU y acaban de adoptar una postura valiente y de principios respecto a la CPI... es importante que todas las democracias se enfrenten a esta organización corrupta", agradeció Netanyahu a Orbán. Éste acusó a la Unión Europea de no dar pasos contra el antisemitismo, que, según el mandatario, está creciendo en los países occidentales debido a la inmigración ilegal. "Bruselas no puede o no quiere hacer nada en contra de la importación del antisemitismo", afirmó Orbán y recalcó que en Hungría "hay cero tolerancia" en este asunto, y que por ello el país "es una isla de tranquilidad".

"Israel es la clave de la estabilidad en el Oriente Medio", afirmó el primer ministro húngaro, por lo que es de "interés general" mantener la estabilidad y seguridad en el país, concluyó.

lgc (efe, rtr)