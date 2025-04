Mujer atropella a niña y se da a la fuga en calles de Morelia, Michoacán

Las cámaras de seguridad son dispositivos instalados para resguardar un objeto o lugar y así tener evidencia de lo ocurrido alrededor del mismo. Lo antes dicho permite que haya evidencia de hechos trágicos, tal como el que ocurrió en calles de Michoacán, donde una conductora presuntamente atropelló a una menor de edad.

La pequeña fue gravemente herida tras ser atropellada por una conductora que se dio a la fuga. El hecho, ocurrido en la zona de Villas del Pedregal, en Morelia, generó una ola de comentarios que exigen justicia y así dar con la mujer responsable.

La persona que difundió el video colocó el siguiente mensaje: “Buena tarde, quiero reportar a esta mujer que atropelló a una pequeñita en Villas del Pedregal en Morelia. La niña se encuentra muy grave y la responsable se dio a la fuga”.

Si bien en el video no se logra ver el presunto atropello, sí es posible apreciar el momento en que el vehículo huye del lugar y de bajo aparece el cuerpo de la víctima. Hasta el momento, la publicación suma más de 60 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“Mejor ayuden a la niña, que no creo que esté muy grave exagerados”, “Soy la unica que no ve de donde sale la niña”, “Podemos ver claramente el tiempo de reacción de los familiares, lo que deja claro que la niña estaba sola, no se trata de que su niña pase sin mirar, es que los autos no los ven” o “Ya la había atropellado cuando sale en la cámara, por eso cuando avanza el carro la niña aparece tirada”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.