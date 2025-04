Activistas propalestinos podrían ser expulsados de Alemania

Cuatro ciudadanos de la UE y Estados Unidos están acusados de delitos penales durante acciones propalestinas en Berlín. Sin embargo, no han sido condenados. Sus abogados contraatacan.Las autoridades de Berlín quieren expulsar de Alemania a cuatro personas extranjeras que, según la policía, participaron en protestas propalestinas violentas en Berlín. Tres de los afectados son ciudadanos de la UE provenientes de Irlanda y Polonia; la cuarta persona tiene nacionalidad estadounidense. El medio The Intercept fue el primero en informar sobre los planes de expulsión.

Los cuatro recibieron a mediados de marzo notificaciones por parte de la Oficina Estatal de Inmigración de Berlín, ordenándoles abandonar el país. Así lo confirmó la Secretaría de Interior del Senado de Berlín a Deutsche Welle. Las notificaciones están "relacionadas con los incidentes en la Universidad Libre de Berlín el 17.10.2024”.

Ese día, un grupo de personas encapuchadas y dispuestas a la violencia irrumpió en un edificio universitario. "Como consecuencia, se produjeron daños significativos en el inmueble, también por grafitis relacionados con el conflicto Israel-Palestina, además de otros delitos”, según explicó la Secretaría del Senado.

En fotos publicadas en X, que muestran los edificios tras el intento de ocupación, se observan frases en las paredes como "From the River to the Sea, Palestine will be Free” o "Free Gaza”. También se ven triángulos rojos. Hamás utiliza el triángulo rojo invertido en sus videos de propaganda para marcar objetivos. El Ministerio del Interior de Alemania lo considera un símbolo prohibido.

Para expulsar a los tres ciudadanos de la Unión Europea, se les revocó el derecho a la libre circulación en la UE, que les permite residir en Alemania. Así lo confirmó el abogado Alexander Gorski a DW. "Estas órdenes se emitieron porque existen varias denuncias penales contra nuestros clientes. Sin embargo, no hay condenas”, subrayó Gorski, quien representa a dos de los cuatro afectados. Afirmó que ni siquiera ha recibido los expedientes del caso ocurrido en la universidad.

Protestas propalestinas generan divisiones

Se afirma que los cuatro también participaron en otras manifestaciones propalestinas. Desde el inicio de la guerra entre Israely Gaza, tras el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023, ha habido protestas en todo el mundo, también en Alemania. Muchos manifestantes buscan denunciar la actuación del Ejército israelí y visibilizar el sufrimiento de la población civil en la Franja de Gaza.

Los activistas critican que, especialmente en Alemania, están siendo tratados con dureza desproporcionada, y que se limita su derecho a la libertad de expresión. La activista y escritora Yasmeen Daher se quejó en una entrevista con el diario alemán DieTageszeitung de que muchos medios tachan de forma generalizada a los manifestantes de antisemitas.

Amnesty International también ha criticado las medidas de las autoridades alemanas. Considera que prohibir el lema "From the River to the Sea” y el triángulo rojo, y que su uso tenga consecuencias penales, es excesivo. Afirman que ambos son símbolos de solidaridad con Palestina y no están directamente vinculados con Hamás.

Mientras que la política alemana interpreta ese lema como una amenaza a la existencia de Israel, varios tribunales han dictaminado que también puede tratarse de una expresión pacífica de solidaridad y del deseo de igualdad de derechos en la región.

Las autoridades justifican su actuación mediante el objetivo de frenar el llamado "antisemitismo relacionado con Israel”. La senadora del Interior de Berlín, Iris Spranger (SPD), advierte sobre "el peligro de una mayor radicalización” de un pequeño grupo violento entre los activistas propalestinos.

Universidad Libre de Berlín habla de "ataque violento”

En relación con el incidente del 17 de octubre, la Universidad Libre de Berlín (FU) lo calificó como un "ataque violento”. El hecho causó gran conmoción incluso fuera de Berlín. En una declaración pública, la FU afirmó: "Estas personas actuaron con extrema violencia, atacaron físicamente a empleados y los amenazaron verbalmente”.

La Policía puso fin al intento de ocupación y detuvo a cuatro personas, quienes recibieron denuncias por alteración del orden público, entre otros cargos.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner (CDU), condenó duramente el suceso: "La irrupción en la Universidad Libre por parte de supuestos activistas propalestinos demuestra una vez más que no les interesa el diálogo, sino que sólo conocen la destrucción, la violencia y el odio”. El consejo estudiantil de la FU publicó su propia versión de los hechos poco después, criticando la falta de disposición al diálogo por parte de la policía y el uso excesivo de la fuerza.

Hasta ahora, no se ha demostrado judicialmente la participación concreta de los cuatro afectados en los hechos de ese día. En un caso, incluso ya hubo una absolución. El acusado había sido denunciado por llamar "fascista” a un policía. En Alemania, insultar a un agente de Policía es un delito y se lo penaliza.

¿Cuándo pueden ser expulsados ciudadanos de la UE?

¿Por qué pueden ser expulsados los manifestantes propalestinos entonces? Según el abogado Gorski, a sus clientes se los acusa de "apoyar indirectamente a Hamás y de difundir antisemitismo”. Sin embargo, según The Intercept, aún no hay pruebas concretas. La orden de expulsión parece estar basada, en lo que es un caso sin precedentes, en la llamada "razón de Estado alemana”, un concepto político según la cual garantizar la seguridad y existencia de Israel son tareas fundamentales del Estado alemán. No obstante, ese concepto no es legalmente vinculante ni está recogida en la Constitución.

Los cuatro afectados han presentado demandas ante el Tribunal Administrativo de Berlín contra las órdenes de expulsión, cuyo plazo límite es el 21 de abril. Por ahora, permanecen en Berlín.

La libre circulación como derecho fundamental en la UE

En la Unión Europea, todo ciudadano tiene derecho a residir en otro país. Esta libertad de movimiento brinda una protección especial a los ciudadanos de la UE. Sin embargo, puede restringirse si existe una "amenaza suficientemente grave para el orden público o la seguridad” en el país de acogida. Lo decisivo es el comportamiento individual.

Según el derecho de la UE, los requisitos para una expulsión son estrictos. Esto también se refleja en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que interpreta de forma restrictiva las causas para poner fin a una estancia, según explicó el profesor de Derecho Internacional Matthias Goldmann, de la Universidad EBS, en el pódcast de DW Inside Europe. "Se requiere una condena penal, y una simple condena no basta”. Según el abogado, los afectados aún no han sido condenados.

¿Son proporcionales las expulsiones?

Al parecer, hubo discrepancias dentro de las autoridades berlinesas respecto de las expulsiones. Según informó el diario Tagesspiegel, altos funcionarios de la Oficina de Inmigración expresaron dudas, argumentando que las acusaciones no justifican revocar la libertad de circulación.

El abogado Gorski coincide: considera las expulsiones como "una actuación gravemente ilegal” y no cree que sobrevivan al escrutinio judicial. Opina que, en este caso, el derecho migratorio se está utilizando "como instrumento de represión de movimientos sociales, en particular del movimiento propalestino”.

También establece paralelismos con Estados Unidos, donde actualmente se están revocando visas a estudiantes extranjeros que participan en acciones propalestinas. Un caso que ha generado gran controversia es el de una doctoranda detenida en la vía pública cerca de Boston, presuntamente por un artículo en un periódico estudiantil.

"Lucha contra opiniones políticas específicas”

El jurista Matthias Goldmann sitúa las expulsiones en un contexto más amplio y critica al gobierno regional de Berlín: "Este gobierno es claramente el más problemático en Alemania si se trata de reprimir la solidaridad con Palestina. Basta con ver la cantidad de arrestos y prohibiciones de manifestaciones”. A su juicio, también se trata de una "lucha contra determinadas opiniones políticas” en el contexto de la guerra en Gaza y el conflicto de Oriente Medio. El argumento del antisemitismo se estaría utilizando como pretexto para debilitar mecanismos de protección del Estado de derecho, afirma.

(gg/cp)