Aranceles de Trump: ¿tienen los consumidores la respuesta?

En Canadá, comerciantes llaman a consumidores a preferir productos locales por sobre los estadounidenses. Si tienen éxito o no, es cosa que aún debe comprobarse.

No solo los gobiernos reaccionan a los aranceles "recíprocos" de Donald Trump. Pero, ¿qué tan fuerte es realmente el poder del consumidor?Mientras los expertos económicos advierten que los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump ponen en peligro la economía en todos los rincones del mundo, los primeros consumidores de ese país reaccionan con pequeñas protestas. En algunos supermercados es posible ver latas de patatas fritas de la marca estadounidense Pringles o botellas de Coca-Cola invertidas. En la plataforma online Reddit, hay un grupo con más de 200.000 miembros de diferentes países llamado "BuyFromEU": los usuarios intercambian ideas sobre cómo reemplazar los productos estadounidenses por los europeos. Algunos publican fotos de sus compras y escriben: "Por primera vez: sólo alimentos de la UE".

"Es posible que esto se convierta en una tendencia", dijo el viernes la economista conductual Dorothea Kübler de la Universidad Técnica (TU) de Berlín a la agencia alemana de noticias KNA. Eso depende de hasta qué punto el ánimo en la guerra comercial se vuelve contra Estados Unidos, agrega. Sin embargo, es demasiado pronto para hacer un pronóstico, recalca la especialista.

El poder del consumidor es colectivo

Sin embargo, según Kübler, estas acciones de boicot solo tienen un impacto perceptible en la economía si son concertadas: "Solo entonces se presiona a las empresas". La marca de automóviles Tesla está mostrando actualmente cómo el abandono de la marca por parte de muchos consumidores podría afectar las cifras de ventas.

En cualquier caso, el boicot a productos estadounidenses en los supermercados es una forma sencilla de expresar la propia "desaprobación" de las políticas de Trump. "En principio es una medida emotiva, y el consumidor puede sentirse bien al respecto", explicó Kübler.

Sin embargo, los productos procedentes de EE.UU. no siempre son fáciles de reconocer, explica Jutta Roosen, jefa de la cátedra de Marketing e Investigación del Consumidor de la Universidad Técnica de Múnich. "Hoy en día contamos con enormes corporaciones multimarca, por lo que no siempre está claro si un producto viene de Suiza o de Estados Unidos", explicó el profesor de la KNA.

Poca reacción hasta el momento

Cuando se le preguntó, el minorista de alimentación Rewe afirmó que hasta ahora no ha habido "ninguna gran cantidad de consultas" de clientes sobre este tema. Además, el departamento de comunicaciones no ha recibido informes de acciones de protesta de mercados individuales. Cuando se le preguntó, la cadena de descuentos Lidl también afirmó que actualmente no están notando ningún cambio en el comportamiento de compra. "Nuestros clientes siguen demandando todos los productos de toda la gama", afirmó una portavoz.

Según Roosen, los consumidores normalmente tienen su propio "ecosistema de marca". "Eliminar una sola marca, como Apple, es una decisión de gran alcance”. Por lo tanto, los consumidores se enfrentan a la pregunta de qué productos alternativos hay disponibles y a qué tendrían que renunciar en términos de precio y conveniencia, es decir, comodidad y practicidad. "Pero me imagino que en el futuro los fabricantes que producen en Europa lo promocionarán con más fuerza", afirma Roosen.

El presidente de Estados Unidos, Trump, anunció recientemente un amplio paquete arancelario que afectará a numerosos países de todo el mundo con aranceles particularmente altos. En el futuro se impondrán aranceles del 20 por ciento a las importaciones procedentes de Alemania y de toda la Unión Europea. Olaf Scholz (SPD), canciller alemán en funciones, describió la política arancelaria de la administración Trump como un "ataque a un orden comercial que ha creado prosperidad en todo el mundo" y como "fundamentalmente errónea".

el(KNA)