¿Olvidados? El destino de los alemanes secuestrados en el extranjero

El reciente video de una enfermera alemana secuestrada en Somalia hace unos siete años puso en el foco el destino de los alemanes plagiados en otros países.Sonja N. (nombre completo reservado para cumplir con las leyes de privacidad alemanas) fue secuestrada por hombres armados hace casi siete años en Somalia. En ese momento, la enfermera alemana trabajaba para la Cruz Roja Internacional. Recientemente se publicó un video donde se la ve a ella pidiendo al gobierno alemán y a su familia que hagan todo lo posible por su liberación. También dijo que su salud se estaba deteriorando rápidamente.

Se estima que cientos de ciudadanos alemanes han sido secuestrados en el extranjero en las últimas décadas. Es difícil determinar con exactitud cuántos siguen detenidos actualmente, pues apenas existen cifras. Las más recientes son de 2019, cuando el gobierno alemán anunció que 143 alemanes fueron secuestrados en 37 países entre 2010 y 2019. La mayoría de los casos se registraron en Nigeria, seguida de Afganistán, México, Siria y Senegal.

Equipo de crisis toma el control

En respuesta a un secuestro, se crea un equipo de crisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar a diversas agencias, como embajadas, servicios de inteligencia federales e intermediarios. Jürgen Chrobog dirigió dicho equipo dos años, de 2003 a 2005. "Lo principal es, ante todo, hacer todo lo posible y generar confianza con los intermediarios para averiguar qué ha sucedido y cuáles son las exigencias", declaró a DW.

Durante su etapa activa, se ocupó del secuestro de varios turistas alemanes que habían sido raptados en Argelia y Mali mientras viajaban por el desierto del Sahara en 2003. Las negociaciones fueron exitosas y todos los rehenes, excepto uno, que murió de insolación, fueron liberados. Chrobog recuerda que la estrecha relación de confianza entre el presidente maliense y los tuaregs sobre el terreno fue el factor decisivo.

Curiosamente, el propio Chrobog fue secuestrado en Yemen junto con su familia apenas unos meses después de su jubilación en 2005. Se vio envuelto en una disputa tribal, que afortunadamente se resolvió rápidamente y la familia fue liberada.

Amplia gama de víctimas

En la mayoría de los casos, por supuesto, no son "profesionales" como Chrobog quienes se encuentran en las garras de actores no estatales o incluso estatales. Las víctimas son enfermeras, sacerdotes, cooperantes, disidentes o simplemente turistas.

En el año 2000, la familia alemana Wallert fue secuestrada junto con otros turistas durante sus vacaciones de Semana Santa en Malasia.

El grupo rebelde Abu Sayyaf los llevó a la isla filipina de Jolo. El caso destacó porque los militantes invitaron repetidamente a periodistas a su escondite en la selva para filmar a los rehenes y entrevistar a los secuestradores.

Tras su liberación meses después, los Wallert se convirtieron en una de las familias más conocidas de Alemania.

A veces, quienes son liberados hablan más tarde y relatan su experiencia. Esta es la única forma en que se conocen algunos casos de secuestro, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene una rigurosa política de confidencialidad.

Un caso reciente fue el del clérigo católico Hans-Joachim Lohre, quien desapareció en Mali en noviembre de 2022 cuando se dirigía a celebrar una misa. Tardó casi un año en ser liberado. En una entrevista con DW, recuerda el momento de su secuestro: "Alguien me agarró por detrás y me arrastró al asiento trasero de un Mercedes. Y luego nos pusimos en marcha. No tardó más de cinco o diez segundos".

Rápidamente se dio cuenta de que tenía que encontrar una estrategia de supervivencia. "Me dije: tengo que darle sentido a este tiempo de cautiverio, así dure uno, dos o cinco años", cuenta. Rezaba varias veces al día e incluso intentó hablar de religión con sus secuestradores, un grupo de yihadistas.

Tras un año de negociaciones para su liberación, estas resultaron exitosas, aunque no sabe exactamente cómo. Sin embargo, le alegró saber que el presidente del Alto Consejo Islámico de Mali también oró por su liberación y considera que esto contribuyó a profundizar el diálogo entre musulmanes y cristianos.

Muchos secuestradores son actores no estatales: miembros de grupos étnicos o religiosos escindidos, o de tribus que participan en algún conflicto. Sin embargo, también hay casos en los que los gobiernos se convierten en perpetradores, como en el caso de Irán, que ha encarcelado repetidamente a ciudadanos alemanes, a veces con doble nacionalidad. Un ejemplo es el de Jamshid Sharmahd, quien fue llevado de Dubái a Irán, encarcelado allí cuatro años y finalmente ejecutado en octubre de 2024.

Diplomacia discreta o amplia publicidad

El encarcelamiento de la rehén alemana Nahid Taghavi en Irán tuvo un desenlace más feliz: fue liberada en enero.

La organización de derechos humanos Hawar actuó en nombre de Taghavi. Mariam Claren trabaja para Hawar y también se vio personalmente afectada, porque Nahid Taghavi es su madre. "Cuando un estado autoritario arresta o secuestra a alguien, al principio se desconoce la verdad. Y, por mi propia experiencia, y también lo recomendamos como ONG, es muy importante informar públicamente de inmediato", explica Claren a DW.

Porque la publicidad protege al detenido: con el tiempo, gracias a una mayor presión pública, Nahid Taghavi consiguió mejores condiciones penitenciarias y acceso a medicamentos.

Claren colaboró ​​estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para liberar a su madre y agradece la ayuda recibida. Sin embargo, al mismo tiempo, critica el principio alemán de diplomacia discreta: "Estados Unidos tiene un enviado especial para rehenes en el extranjero. En Francia, hablan públicamente sobre la toma de rehenes", afirma Claren. "Para ser justa, debo decir que funcionó. Mi madre fue liberada. Pero a menudo me sentí abandonada", agrega.

Esta es otra razón por la que el video de la enfermera alemana secuestrada en Somalia le impactó. "Me pareció desgarrador. Si fuera mi madre, movilizaría a todo el mundo", asegura Claren. Esto, añade, sirve para aumentar la presión y garantizar que la víctima no caiga en el olvido.

