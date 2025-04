Masivas protestas contra Donald Trump en Estados Unidos

Miles de personas se congregaron en Washington y otras ciudades para expresar su descontento con las políticas impulsadas por el magnate republicano.Miles de personas se reunieron en Washington y en otras ciudades de Estados Unidos para manifestarse este sábado (05.04.2025) en contra del presidente del país, Donald Trump, y las medidas adoptadas por este y su aliado, el multimillonario Elon Musk, para reformar el gobierno, recortar el gasto y ampliar la autoridad presidencial.

La gente, unas 20.000 según las primeras estimaciones, se reunió bajo un cielo sombrío y una lluvia ligera en la hierba que rodea el monumento a George Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Se espera que la escena se replique a lo largo y ancho de Estados Unidos durante la jornada, donde se prevén unas 1.200 protestas contra Trump, la mayor convocatoria en contra de sus políticas desde que asumió su segundo mandato.

Terry Klein, una científica jubilada de Princeton, dijo a la agencia Reuters que protestaba contra todas las políticas de Trump, "desde la inmigración hasta el tema de DOGE, los aranceles de esta semana, y la educación; nuestro país y nuestras instituciones están bajo ataque". Entre los manifestantes ondeaban algunas banderas de Ucrania y había numerosas personas portando pañuelos palestinos.

"¡Quita tus manos!”

Una gran pancarta que rezaba "¡Quita tus manos!" resaltaba entre la multitud. Ese fue el nombre de la convocatoria, aunque los manifestantes portaban carteles en los que se podía leer también "¡No es mi presidente!", "Ha llegado el fascismo", "Detengan el mal" y "Quita tus manos de nuestra Seguridad Social". En un momento de creciente resentimiento mundial contra el presidente republicano, se celebraron concentraciones en su contra en capitales como París, Lisboa, Roma y Londres, además de manifestaciones similares en Canadá y México.

Entre los asistentes a las manifestaciones en Washington había destacadas figuras del Partido Demócrata, como el legislador Jamie Raskin. "Han despertado a un gigante dormido, y todavía no han visto nada", dijo el activista Graylan Hagler, de 71 años, a la multitud congregada. "No nos sentaremos, no nos callaremos y no nos iremos".

DZC (Reuters, AFP)