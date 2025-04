Camioneta atropella y mata a hombre calles de Torreón, Coahuila

X es una aplicación utilizada por millones de personas que comparten constantes videos y fotos que logran sumar, en muy pocas horas, un gran número de visualizaciones. Algunos reporteros deciden usar este portal para compartir hechos noticiosos que serían censurados en otros sitios, tal como la grabación que muestra el momento en que un hombre murió al ser atropellado en calles de Coahuila.

La cuenta que difundió el hecho colocó el siguiente mensaje: “En Torreón, Coahuila, Francisco Quiroz, de 34 años, perdió la vida al ser atropellado mientras cruzaba el Bulevar Revolución, sin percatarse de que una camioneta lo arrollaría a toda velocidad”.

La misma fuente aseveró que el conductor fue detenido en el lugar, mientras peritos aseguraron la zona para poder realizar las investigaciones adecuadas para el levantamiento del fallecido.

Tras la viralización del hecho, un programa perteneciente a Fuerza Informativa Azteca transmitió parte del video en televisión abierta. Asimismo, los conductores pidieron que las autoridades correspondientes implementen y coloquen zonas seguras en donde el peatón pueda pasar sin correr riesgo.

Pese a lo antes dicho, los mismo presentadores de noticias adelantaron que “algunos peritajes hablan de algún tipo de intoxicación” por parte de la persona que perdió la vida. Hasta el momento, se desconoce la situación legal del conductor implicado en el accidente ocurrido en Coahuila.

El clip ya suma miles de reproducciones y cientos de comentarios como “El de la camioneta NO quiso frenar y punto. Eso es un homicidio, tuvo que verlo durante 15 o 20 metros y no hizo ni la intención de frenar”, “De todas formas aunque el peatón cruza por zona prohibida, el conductor claramente viene a exceso de velocidad, lo que no le da tiempo de reaccionar, el código de transito es muy claro” o “Los dos son responsables; el peatón por cruzar por una zona no permitida para ello, y el conductor al no tener obstáculo alguno que le impidiera la visibilidad, tuvo el tiempo y distancia para evitar el atropello”.