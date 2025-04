Agreden a periodista Stephanie Palacios tras documentar cámaras en baños de mujeres en plaza de CDMX

La periodista Stephanie Palacios denunció haber sido víctima de una agresión física, amenazas de muerte y retención ilegal, junto a uno de sus compañeros, por parte de supuestos locatarios de la Plaza San Rafael, ubicada sobre avenida San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

¿Por qué agredieron a la periodista Stephanie Palacios?

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 4 de abril, mientras realizaban un reportaje sobre la presunta instalación de cámaras de videovigilancia dentro de los baños de mujeres, acusando que esto era violación a la privacidad.

A través de sus redes sociales, Palacios relató que tanto ella como su compañero fueron golpeados por varios locatarios del lugar, quienes además les impidieron salir del inmueble. “Nos pegaron, nos amenazaron de muerte, rompieron mi celular y nos querían sacar de la patrulla. Estamos dentro de una unidad, porque los líderes de los puestos no nos dejaban salir. Grabamos dentro de los baños y una mujer nos agredió verbal y físicamente”, expresó la periodista en un video.

Palacios aseguró que, tras notar que grababan, varias personas se les fueron encima. “Se juntó mucha gente, no nos dejaban salir. Un elemento de la policía fue testigo de la agresión, llamamos al 911 porque nos dijeron que nos iban a ‘romper la madre‘, y que por esta vez nos salvamos, pero ‘nos van a chingar’”.

En otro testimonio difundido en sus redes, la reportera también señaló que los policías que acudieron al lugar mantuvieron diálogo con las personas que los agredieron, pero no actuaron de inmediato. “Me rompieron el celular, estoy incomunicada. Uno de los agresores fue identificado y no fue detenida. Me siento muy mal, necesito una ambulancia”, afirmó.

Stephanie Palacios, quien forma parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expresó su preocupación por la falta de acción de las autoridades y pidió que se investigue a los responsables.

“Esto fue una brutal agresión contra mi equipo y el ejercicio periodístico. Exijo que no haya impunidad, que se investigue a los dueños y líderes de esta plaza. No puede ser que se proteja a delincuentes”, aseguró la periodista.

Tras la denuncia, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que su equipo entraría en contacto con la periodista para dar seguimiento a lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no se han dado más detalles sobre el caso.