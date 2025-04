Mexicanos regalan al SAT entre 4 mil y 14 mil pesos anuales ¿Cómo recuperarlos?

Cada año, millones de mexicanos le dejan una verdadera fortuna al SAT... sin saberlo. Y no es exageración: más de 500 mil millones de pesos no son reclamados por los contribuyentes simplemente por no presentar su declaración anual.

Una reciente estimación de la plataforma fiscal TaxDown México dimensiona lo que eso significa: con ese dinero podríamos comprar más de 300 estadios Azteca, 140 fichajes de Messi en su etapa con el Barça o incluso más de 200 clubes como el América. El problema no es la falta de dinero… es la falta de información.

8 de cada 10 mexicanos tienen saldo a favor, pero no lo saben

Aunque 8 de cada 10 mexicanos tienen saldo a favor en el SAT, 6 de cada 10 simplemente no declaran. ¿La razón? Desconocimiento, miedo a equivocarse o pensar que solo es obligación de los grandes contribuyentes. Pero la realidad es que muchos trabajadores asalariados o personas físicas pueden recibir en promedio entre 4 mil 200 y 14 mil 300 pesos de regreso si hacen bien su declaración.

La IA al rescate fiscal

Gracias a herramientas con Inteligencia Artificial, como las que usa TaxDown, el proceso de declaración anual se ha simplificado como nunca. La plataforma —que ya suma más de 1.2 millones de usuarios en México— permite a los contribuyentes hacer su declaración en minutos y reclamar su devolución de impuestos sin complicaciones.

En estados como CDMX, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Baja California, miles ya están usando esta opción para no dejarle su dinero a Hacienda.

¿Quiénes deben declarar en 2025?

Personas físicas con ingresos mayores a $400,000 al año

Quienes trabajaron con más de un empleador

Quienes recibieron ingresos por honorarios, arrendamientos o inversiones

Y pueden deducir gastos como: