Así planea Trump los ataques con drones contra los cárteles mexicanos

La administración de Donald Trump está considerando lanzar ataques con drones contra cárteles mexicanos como parte de una estrategia para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Así lo revelaron seis altos funcionarios militares, de inteligencia y de seguridad estadounidenses —activos y retirados— en entrevistas con NBC News.

Las conversaciones entre la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y agencias de inteligencia aún se encuentran en etapas tempranas. Se discute la posibilidad de atacar a líderes de cárteles y su infraestructura logística dentro de México, incluso con el supuesto consentimiento del gobierno mexicano.

Sin embargo, no se ha tomado una decisión definitiva. Los funcionarios no descartan una acción encubierta unilateral si México no coopera, aunque esto podría violar el derecho internacional y provocar una grave crisis diplomática.

México coopera… pero con reservas

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha permitido vuelos de vigilancia de la CIA y del ejército estadounidense sobre territorio mexicano, según confirmaron fuentes a NBC News. Esta cooperación representa un giro importante respecto a la política de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien negaba que México produjera fentanilo.

No obstante, Sheinbaum ha advertido que cualquier ataque militar sin su autorización sería una “línea roja”.

“Sería un acto de guerra y una violación directa del derecho internacional”, advirtió Arturo Sarukhán, exembajador de México en EE. UU.

“Las cartas están sobre la mesa”

Ronald Johnson, nominado por Trump como embajador en México, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han declarado públicamente que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluyendo el uso de fuerza militar dentro del territorio mexicano.

Una memoria escrita por el exsecretario de Defensa Mark Esper relata que en 2020, Trump preguntó si era posible lanzar misiles a laboratorios de drogas en México y negar la autoría. Aunque Trump y su equipo han negado ese relato, la idea de usar drones se ha mantenido viva.

¿Funcionaría una estrategia militar?

La administración Trump cree que un aumento de presión militar podría llevar a los cárteles a abandonar el fentanilo por temor a represalias. Pero varios expertos y exfuncionarios lo dudan. Afirman que los laboratorios de fentanilo no son blancos fáciles: se trata de instalaciones improvisadas, con químicos mezclados en tinas metálicas.

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, fue tajante:

“Esto no es un problema militar, es un problema de seguridad pública. La mayoría de los traficantes que cruzan con fentanilo son ciudadanos estadounidenses.”

Además, el uso excesivo de fuerza podría fortalecer a los cárteles rivales o desestabilizar regiones enteras.

El nuevo escenario: más cooperación… y más presión

En los primeros meses del nuevo mandato de Trump, la DEA ha intensificado operativos y la inteligencia estadounidense ha detectado señales de desorganización dentro de los cárteles, especialmente tras la designación oficial de varios de ellos como organizaciones terroristas extranjeras.

México extraditó recientemente a Rafael Caro Quintero, y desplegó 10 mil soldados en la frontera norte. Pero aún persiste el temor de que una intervención unilateral estadounidense provoque una ruptura en la cooperación bilateral, especialmente en temas migratorios y de comercio.

La estrategia contra los cárteles mexicanos bajo la administración Trump se encuentra en una etapa crítica. Aunque el uso de drones es solo una opción más, la posibilidad de ataques militares en territorio mexicano ya no es una simple hipótesis, sino una propuesta concreta que podría cambiar drásticamente la relación entre ambos países.