CIA revisa facultades para atacar a cárteles mexicanos con drones, revela CNN

La CIA notificó al Congreso que ha desplegado drones no tripulados para labores de vigilancia sobre territorio mexicano

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) lleva a cabo una revisión interna sobre sus facultades legales para utilizar fuerza letal contra cárteles de la droga en México y otros países. La evaluación no implica, hasta el momento, que el entonces presidente Donald Trump haya ordenado operaciones directas contra dichas organizaciones criminales.

La revisión se produce tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, y tiene como objetivo establecer qué acciones serían legalmente viables y cuáles representarían riesgos operativos o políticos, según informó la cadena CNN, citando a un funcionario estadounidense y a tres fuentes con conocimiento del tema.

Dron militar de Estados Unidos En días recientes se hizo público que el ritmo de vuelos de drones espía de Estados Unidos hacia México se ha intensificado bajo el mandato del presidente Donald Trump. (Fabrizio Villa/Getty Images)

Operaciones de Inteligencia

De acuerdo con estos reportes, la CIA notificó al Congreso de Estados Unidos que ha desplegado drones no tripulados para labores de vigilancia sobre territorio mexicano, los cuales podrían ser armados.

Las operaciones de inteligencia no se limitan a la zona fronteriza, sino que, según un funcionario del gobierno de Trump citado por The New York Times, los vuelos se extienden profundamente dentro de México.

Tanto CNN como The New York Times informaron que el programa de vigilancia aérea habría comenzado durante la administración de Joe Biden. No obstante, CNN indica que durante las primeras semanas del mandato de Trump se realizaron al menos 18 vuelos de este tipo, según fuentes militares.

Hasta ahora no está claro si estas operaciones fueron autorizadas directamente por la Casa Blanca o por el entonces director de la CIA, John Ratcliffe. Una posibilidad es que se hayan ejecutado como medida de “planificación prudente” ante las señales de que el gobierno de Trump buscaba aumentar la presión sobre los cárteles, señalaron fuentes cercanas a la agencia.

“El hecho de que algo sea legal bajo el derecho de los conflictos armados no significa que sea algo que se deba hacer”, advirtió a CNN un exfuncionario de la CIA con experiencia en este tipo de revisiones legales.