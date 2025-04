¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en México? Esto dice LinkedIn

¿Sientes que en tu trabajo no te valoran, no te pagan lo suficiente y estás dispuesto a tirar la toalla? Pues eso es más común de lo que crees y, aunque hallar el empleo de ensueño no es tarea fácil, hay empresas que destacan como las mejores de México para laborar, señaló LinkedIn.

Y es que, según datos del portal especializado, más de la mitad de los trabajadores a nivel global están considerando un giro en su carrera, ya sea hacia otro puesto o incluso a un sector completamente diferente.

Además, una de cada cuatro personas planea adquirir nuevas habilidades para facilitar esta transición; sin embargo, el desafío no solo radica en mantenerse empleable, sino en encontrar lugares de trabajo que impulsen el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional a largo plazo.

Esto último, porque en un mundo marcado por los avances tecnológicos y la reconfiguración del trabajo tras la pandemia, los profesionales enfrentan el reto de adaptarse a un entorno en constante cambio.

Cambio de aptitudes laborales

LinkedIn señaló que las aptitudes requeridas en los empleos actuales cambiarán en 70% durante los próximos cinco años, lo que anticipa una profunda transformación del mercado laboral.

Con este objetivo en mente, LinkedIn dio a conocer la sexta edición de su clasificación anual Mejores Empresas, en la que destaca las 25 mejores organizaciones para avanzar profesionalmente en México.

La lista, elaborada a partir de datos propios de la plataforma, considera factores clave como el desarrollo de habilidades, las oportunidades de ascenso, la estabilidad laboral y la afinidad entre empleados y empresa.

También clasifica a las empresas, y proporciona información útil para los usuarios: desde los puestos más comunes hasta las habilidades más demandadas, pasando por funciones clave y oportunidades de conexión con empleados actuales.

¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en México?

De acuerdo con LinkedIn reportó que el Top 5 están:

1. Oracle

Se enfoca en ofrecer soluciones de cómputo en la nube e inteligencia artificial, con inversiones significativas en infraestructura como centros de datos en Querétaro y Monterrey.

Puestos más frecuentes : ingeniero de software, ingeniero de servicio técnico, ingeniero de nube.

: ingeniero de software, ingeniero de servicio técnico, ingeniero de nube. Áreas con más trabajadores : ingeniero de software, tecnología de la información, consultoría.

: ingeniero de software, tecnología de la información, consultoría. Posibilidad de trabajo flexible: 33.7% remoto, 17.8% híbrido.

2. EY

Está dedicada a ofrecer servicios de consultoría, auditoría, impuestos y asesoría en transacciones, con un enfoque en apoyar la transformación digital y la sostenibilidad empresarial.

Habilidades más valoradas : contabilidad tributaria, legislación tributaria, auditoría.

: contabilidad tributaria, legislación tributaria, auditoría. Puestos más frecuentes : ingeniero de software, ingeniero de servicio técnico, ingeniero de nube, consultor de software.

: ingeniero de software, ingeniero de servicio técnico, ingeniero de nube, consultor de software. Áreas con más trabajadores : contabilidad, tecnología de la información, consultoría.

: contabilidad, tecnología de la información, consultoría. Posibilidad de trabajo flexible: 1.3% remoto, 13.8% híbrido.

3. Thomson Reuters

Ofrece soluciones tecnológicas y de contenido para profesionales en áreas como contabilidad, cumplimiento, comercio exterior y gobernanza.

Habilidades más valoradas : desarrollo web, herramientas de desarrollo, pruebas de software.

: desarrollo web, herramientas de desarrollo, pruebas de software. Puestos más frecuentes : ingeniero de software, representante de desarrollo empresarial, coordinador de ventas.

: ingeniero de software, representante de desarrollo empresarial, coordinador de ventas. Áreas con más trabajadores : ingeniería, ventas, tecnología de la información.

: ingeniería, ventas, tecnología de la información. Posibilidad de trabajo flexible: 2.4% remoto, 96.1% híbrido.

4. Coppel

Se enfoca en la venta de bienes y servicios financieros. En 2025, tiene planes de invertir 14 mil 200 millones de pesos para abrir 100 nuevas tiendas y remodelar 60 existentes.

Habilidades más valoradas : desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo Web, administración de sistemas.

: desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo Web, administración de sistemas. Puestos más frecuentes : director de proyecto, ingeniero de software, cajero, cajero bancario, analista de sistema.

: director de proyecto, ingeniero de software, cajero, cajero bancario, analista de sistema. Áreas con más trabajadores: ingeniería, tecnología de la información, ventas.

5. PepsiCo

Está especializada en la producción y distribución de alimentos y bebidas. En 2025 ejercerá una inversión de 500 millones de dólares para abrir una nueva planta en Celaya.

Habilidades más valoradas : proceso de fabricación de alimentos, envasado, software empresarial.

: proceso de fabricación de alimentos, envasado, software empresarial. Puestos más frecuentes : analista de RR. HH., analista de cadena de suministro, vendedor.

: analista de RR. HH., analista de cadena de suministro, vendedor. Áreas con más trabajadores : operaciones, recursos humanos, ventas.

: operaciones, recursos humanos, ventas. Posibilidad de trabajo flexible: 68.6% híbrido.

Lista completa de empresas

6. Nu (Nubank)

7. HP

8. AstraZeneca

9. Henkel

10. Schneider Electric

11. Walmart

12. Mastercard

13. Colgate-Palmolive

14. Honeywell

15. Steelcase

16. Alphabet Inc.

17. Newmont Corporation

18. KPMG

19. El Puerto de Liverpool

20. Nissan Motor Corporation

21. EPAM Systems

22. Procter & Gamble

23. PwC

24. Thales

25. Novartis México