Fallece el baterista de Blondie, Clem Burke, a los 70 años

Burke falleció a consecuencia de un cáncer, según confirmaron sus compañeros de la banda estadounidense.El baterista de la banda estadounidense de rock setentera y ochentera Blondie, Clem Burke, ha fallecido a los 70 años a consecuencia de un cáncer, según divulgaron este lunes (07.04.2025) sus compañeros en las redes sociales.

"Clem no era solo un baterista, era el pulso de Blondie. Su talento, energía y pasión por la música no tenían parangón, y sus contribuciones a nuestro sonido y éxito son inmensas", escribió la banda en Instagram, dedicándole un homenaje.

Burke (Nueva Jersey, 1954) se unió en 1975 a Blondie, banda que habían creado el año anterior la cantante Debbie Harry y el guitarrista Chris Stein, entonces pareja, y que produciría numerosos éxitos musicales en sus nueve años en activo.

"La influencia de Clem se extendía más allá de Blondie. Autoproclamado 'survivalista del rock and roll', tocó y colaboró con numerosos artistas icónicos", como Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop, Nancy Sinatra o los Go-Go's, dijo la banda en su mensaje.

Considerado uno de los grandes baterías de todos los tiempos y homenajeado en el Hall de la Fama de la música, Burke colaboró también con Bob Geldoff, Joan Jett, Chequered Past, The Fleshtones, The Romantics o Dramarama, entre otros grupos.

Según el medio New York Post, Burke se casó en 2003 con su esposa, Ellen Burke, y la pareja no tuvo hijos.

Cercano siempre al sonido de Blondie

En 1976, Blondie lanzaron al mercado su primer y homónimo álbum, tras el que llegarían 'Plastic Letters' (1977), 'Parallel Lines' (1978), 'Eat to the Beat' (1979), 'Autoamerican' (1980) y 'The Hunter' (1982).

Gracias a una lograda mezcla de punk, rock y disco, Blondie se hizo un hueco importante en la industria musical, cosechando grandes éxitos en Australia, Europa y EE.UU., pero se disolvió en 1983 por los problemas de salud de Stein.

La cantante Debbie Harry, alma y rostro de la banda, utilizó posteriormente Blondie como plataforma para su carrera en solitario y en el cine, pero el grupo, incluyendo a Burke, se reunió y produjo en 1999 el álbum 'No exit' y en 2017 'Pollinator'.

Durante sus primeros años, Blondie llegó a lo más alto de las listas de ventas gracias a temas tan conocidos como 'Denis', 'Heart of glass', 'Call me, 'The tide is high' o 'Hanging on the Telephone', así como el posterior 'hit', 'Maria' (1999).

