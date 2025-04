Predicción de Mhoni Vidente: Sismo en México durante Semana Santa

La reconocida Mhoni Vidente ha generado revuelo en las redes sociales y medios de comunicación al afirmar que durante la próxima Semana Santa se registrará un sismo de magnitud significativa en México.

Esta predicción ha captado la atención tanto de seguidores como de escépticos, quienes buscan más información sobre la veracidad y posibles implicaciones de sus palabras.​

Sismo en México para Semana Santa

En su más reciente intervención en un programa de televisión, Mhoni Vidente reveló que, basándose en sus percepciones y experiencias previas, predice un terremoto de gran magnitud que afectará a diversas regiones de México durante las festividades de Semana Santa, que este año se celebrarán del 13 al 20 de abril de 2025.

La vidente expresó su preocupación por los recientes movimientos sísmicos que han sacudido varios países, destacando particularmente el potente sismo en Myanmar, que causó graves destrucciones. Según Mhoni, este evento global le ha llamado la atención debido a su magnitud y las devastadoras consecuencias que generó.

Además, Mhoni Vidente explicó que, según su visión, la alineación planetaria que ocurrirá durante la Semana Santa será un factor clave para el posible terremoto. “Durante esta época se alinearán varios planetas con la Tierra, lo que provocará alteraciones energéticas que, en mi percepción, moverán la tierra”, comentó. En particular, mencionó que visualiza un terremoto en la Ciudad de México.

La vidente también expresó su inquietud sobre los eventos sísmicos ocurridos en fechas similares: “Es Semana Santa, yo no creo en las casualidades. Tengo miedo, los científicos no pueden encontrar similitudes entre varios terremotos al mismo tiempo, como el que ocurrió en México en 2017. Con la alineación planetaria del 17 de abril, me parece que se producirán sismos en la CDMX”, afirmó.

¿Qué día va a temblar en Semana Santa, según Mhoni Vidente?

Mhoni Vidente ha compartido su predicción, asegurando que el sismo podría ocurrir en días específicos durante la Semana Santa. Según sus palabras, el movimiento telúrico tendría lugar el jueves o viernes Santo, lo que genera preocupación, ya que anticipa que este sismo será de gran magnitud y de considerable impacto.

