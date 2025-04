Bayern Múnich confía en la remontada contra Inter en Champions

El 2-1 en contra, en casa propia, no arredra los ánimos del club alemán, que ve razones para poder avanzar en la Liga de Campeones.El "cuento de hadas" perfecto sólo duró tres minutos. Thomas Müller había logrado el empate ante el Inter de Milán más allá del minuto 84 para que el Bayern Múnich por lo menos empatara ante el Inter de Milán, e hiciera crecer aun más su figura como leyenda de su club.

Pero Davide Frattesi puso al minuto 88 al Bayern entre la espada y la pared con el segundo gol de los italianos, y dejó a los bávaros ante una tarea titánica en el partido de vuelta del próximo miércoles en el legendario San Siro.

Después del amargo revés, en el Bayern Múnich hay confianza en que continuarán su camino hacia la "final en casa" en la Liga de Campeones. "Eso fue solo en la primera mitad. Solo hay un gol de diferencia, lo cual no es nada en el fútbol. No vamos a dejar que eso nos desanime", enfatizó el propio Müller. El equipo está decidido a revertir la situación: "Nos mantendremos unidos y lo lograremos", agregó.

Crucificados por la falta de precisión

La esperanza en el Bayern para remontar contra el campeón italiano se basa sobre todo en el hecho de que en la ida no supieron aprovechar sus propias oportunidades de marcar. El entrenador Vincent Kompany se muestra confiado a pesar de la "difícil" tarea en Milán. "Nunca un equipo ha llegado al vestuario perdiendo 2-1 al descanso para decir que ya es hora de irse a casa", afirmó el técnico muniqués: "Creemos en nuestras posibilidades".

Para el partido de vuelta en Milán y el próximo encuentro contra el Borussia Dortmund en Bundesliga, Müller debería volver a ser un candidato para el once inicial; él mismo se siente preparado a pesar de su inminente y anunciada partida del Bayern. "No me siento como si estuviera en una gira de despedida", enfatizó Müller: "Estamos en pleno proceso de trabajo y además, yo soy un atleta profesional".

La posible remontada contra el Inter tendría además un antecedente: en 1988, el Bayern, con su entonces capitán Klaus Augenthaler, logró el "Milagro de Milán" con una victoria por 3-1 en el San Siro tras una derrota por 2-0 en la ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA.

el(SID)