Tráfico colapsa CDMX hoy 9 de abril por marchas; conoce las calles afectadas y rutas alternas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dio a conocer la Agenda de Movilizaciones, en la que para este miércoles 9 de abril, se esperan algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX), por lo que llamó a los habitantes de la capital a tomar sus precauciones.

¿A qué hora y en dónde habrá marchas este miércoles 9 de abril?

COLECTIVO “CUBO” DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No. 5 “JOSÉ VASCONCELOS”

Realizarán una marcha al interior de la escuela, en honor a las personas encontradas sin vida y en contra de las desapariciones forzadas ocurridas en el rancho “Izaguirre”, ubicado en Teuchitlán, Estado de Jalisco

Hora: 13:00

Lugar: Escuela Nacional Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” de la Universidad Nacional Autónoma de México (ENP-UNAM/Calz. del Hueso No. 729, Col. Ex Hacienda Coapa, Alc. Tlalpan)

COMITÉ ESTUDIANTIL DE LA UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (UPIBI/IPN)

Mitin “¡Politécnico Escucha, Esta Es Tu Lucha!”, en demanda de transparencia en el uso de recursos y contra el reajuste del calendario académico de 90 días programados a 66

Hora: 09:30

Lugar: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional (UPIBI-IPN) Av. Acueducto y 30 de Junio de 1520, Col. La Laguna Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero

MOVIMIENTO MAGISTERIAL Y POPULAR OAXAQUEÑO

Exigen la destitución inmediata de las autoridades de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en el Estado de Oaxaca, por la presunta ineptitud en el manejo de promoción vertical y horizontal; así como por la designación de cargos erróneos, vacantes inexistentes y plazas otorgadas a conveniencia de las autoridades

Hora: 11:00

Lugar: Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez

ORGANIZACIÓN COMUNISTA REVOLUCIONARIA (OCR)

Llevarán a cabo un tendedero político con la consigna “El Trabajo Dignifica, el Exceso de Trabajo Esclaviza, #40HorasYa”

Hora: 12:00

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco Calz. del Hueso No. 1100, Col. Coapa, Villa Quietud, Alc. Coyoacán

COMITÉ ORGANIZADO ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (COEPSI/UNAM)

Asamblea general, informativa y resolutiva con la finalidad de promover el diálogo entre la comunidad estudiantil con respecto al seguimiento del problema de la privatización de los servicios alimentarios dentro de la universidad

Hora: 13:00

Lugar: Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

ESTUDIANTES UNIDOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, UNIDAD ZACATENCO (ESIA-Z) DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN)

Asamblea general para discutir el plan de acción a seguir en defensa de su pliego petitorio de demandas (mejores condiciones en infraestructura, un alto al acoso estudiantil, mejor administración de los recursos e instalaciones y servicios adecuados a las necesidades del estudiantado)

Hora: 13:30

Lugar: Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco (ESIA-Z) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Av. Juan de Dios Bátiz y Av. Luis Enrique Erro, Col. Adolfo López Mateos, Alc. Gustavo A. Madero

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN DE ARTESANOS INDÍGENAS MAZAHUAS

Solicitan espacios para la venta de sus artesanías en la calle de Gante del Centro Histórico

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SECCIÓN SINDICAL 6 “BOSQUES, PARQUES Y JARDINES” (SUTGCDMX)

Solicitan la destitución de la Jefa de Unidad Departamental de Parques y Jardines por presunto acoso y maltrato laboral

Hora: Durante el día

Lugar: Av. Cuauhtémoc y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ALTO OTOMÍ, ORIGINARIOS DE SAN LORENZO HUITZIZILAPAN, MUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO

Exigen respeto a la integridad de las comunidades indígenas, a la autonomía de sus asambleas y a las representaciones comunitarias; así como en contra de la invasión de sus tierras

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Av. Nuevo León No. 210, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

FUNDACION DELOS

Exigen al Gobierno Federal generar mesas de diálogo con el sector empresarial, en el que se definan acciones inmediatas que den avance a la integración de carpetas de investigación, lo anterior derivado a la creciente ola de robos, extorsiones y actos de violencia a los que se han enfrentado los últimos años

Hora: 12:00

Lugar: Edificio Sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Liverpool No. 136, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

EDICIÓN CCXXXVIII DE LA FLOR MÁS BELLA DEL EJIDO 2025

Xochimilco

Hora: 11:00

Lugar 1: Bosque Nativitas

Lugar 2: Explanada de la Alcaldía

Lugar 3: Casa de la Cultura San Mateo Xalpa

Lugar 4: Catedral San Bernardino

Lugar 5: Deportivo Xochimilco

Lugar 6: Ex Restaurante Manantiales

Fecha: Del 06 al 13 de abril de 2025

Alternativas viales en CDMX hoy miércoles 9 de abril

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han anunciado algunas alternativas viales para quienes transitan por las calles y alcaldías de la Ciudad de México el día de hoy; en Publimetro México te las compartimos.

Por trabajos de mantenimiento en la Línea 1 del Metro, se implementan desvíos en Av. Arcos de Belén desde Dr. Andrade hasta Balderas en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que OVIAL recomienda tomar como alternativas viales:

Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje 1 Poniente, Doctor Río de la Loza, Cluadio Bernard y Eje Central Lázaro Cárdenas

Cierre de carriles en Cumbres de Maltrata desde La Quemada hacia calle Mitla con dirección al Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Considera cierre de circulación en Sassoferrato desde Giotto hasta Benvenuto Cellini.

Carlos Dolci.

Afectada la circulación en Calz. Minas de Arena a partir de Av. Río Tacubaya hasta Av. de las Torres, por obras.

Av. Observatorio y Camino Real a Toluca.

Cierre de carriles en Av. Casa de la Moneda entre Presa Falcón y Calz. Legaría.

Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra.

Considera el corte a la circulación en Dr. José Ma. Vértiz de Dr. Río de la Loza hacia Dr. Lavista, por obras.

Av. Niños Héroes y Eje Central.

Reducción de carriles en Sur 122 a la altura de Poniente 85 en ambos sentidos, inmediaciones de la Central de Autobuses del Poniente, por obras de mantenimiento.

Anillo Periférico.

Cerrada la circulación en Dr. Andrade desde Dr. Lavista hasta Av. Arcos de Belén.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Afectada la circulación de Eje 2 Sur esquina con Mérida, por obras.

San Luis Potosí y Álvaro Obregón.

Continúa cerrada la circulación de Bucareli entre Av. Morelos y General Prim, por presencia de manifestantes.