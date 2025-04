Trump bloquea USD 1.000 millones a la Universidad de Cornell

Según The New York Times, en un mes el gobierno ha congelado USD 3.300 millones en fondos federales a distintas universidades de EE.UU.El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha bloqueado más de 1.000 millones de dólares en fondos para la Universidad de Cornell (Nueva York), y 790 millones para la Universidad Northwestern (Massachusetts), en el marco de investigaciones sobre supuestas violaciones de derechos civiles en ambas universidades, informó The New York Times el martes (08.04.2025).

Dos funcionarios que hablaron en condición de anonimato confirmaron al periódico estadounidense esta pausa en la financiación que involucra principalmente subvenciones de contratos en departamentos de agricultura, defensa, educación, salud y servicios sociales.

Estas instituciones forman parte de otras universidades de élite que han visto sus fondos amenazados, como Brown, Harvard, o Columbia. Esta última aceptó a finales de marzo una serie de requisitos del gobierno de Trump para mantener sus 400 millones de dólares de financiación federal, que le habían sido retirados a principios de mes por presunto antisemitismo.

Al igual que Columbia, Cornell y Northwestern enfrentan investigaciones por acusaciones de antisemitismo y discriminación racial, resultado de sus intentos por aumentar la diversidad en sus campus.

Se estima que en el último mes la administración de Trump ha congelado al menos 3.300 millones de dólares en fondos federales para universidades de élite, según el periódico estadounidense.

El 1 de abril, la Universidad de Princeton anunció que el gobierno de Trump suspendería varias becas de investigación de su programa y, un día antes, el Ejecutivo también reveló que revisará las subvenciones federales por 9.000 millones de dólares a la Universidad de Harvard mientras investiga presuntos actos de antisemitismo ocurridos durante las manifestaciones estudiantiles en apoyo a Palestina.

Trump ha intentado reprimir las protestas propalestinas en los campus universitarios contra el ataque militar de Israel, y ha llegado a advertir que encarcelará o deportará a los estudiantes que participen en ellas.

A finales de enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que prometía mano dura contra el movimiento propalestino, al que calificó de 'proyihadista', incluyendo identificar a los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas para deportarlos y cancelar los visados de aquellos que considerara 'simpatizantes de Hamás'.

gs (efe, NYT)