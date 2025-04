¿CDMX cancelará a Peso Pluma? Diputados apuestan por prohibir narcocultura

Foto: Rich Fury/Getty Images for TikTok

Los conciertos de Peso Pluma, Peso Pluma, Natanael Cano, Junior H y Fuerza Regida podrían llegar a su fin en la Ciudad de México, pues el Congreso capitalino busca prohibir la difusión de narcocorridos y narcoseries, así como aplicar el tipo penal de apología del delito contra quienes producen, interpretan o lucran con contenidos que glorifican al crimen organizado.

Y es que la Bancada del Partido Acción Nacional (PAN) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, a actuar coordinadamente para aplicar de manera estricta el tipo penal de apología del delito, conforme al artículo 208 del Código Penal Federal que establece que se impondrá de uno a seis años de prisión a quien lo cometa.

Esto debido a que este tipo de producciones no solo glorifican la narco-cultura, sino que también normalizan el crimen, el dinero fácil, la violencia y la construcción del poder a través del miedo, en especial, con los niños, quienes escuchan dicha música. “No puede encontrar la paz un país que vuelve ídolos al crimen organizado. Los narcocorridos no son parte de la música popular mexicana; son propaganda del narco”.

¿Qué busca la propuesta?

¿Qué busca la propuesta?

Prohibir de forma definitiva la transmisión , retransmisión y presentación pública de narcocorridos y narcoseries

Impedir la interpretación en vivo de estos contenidos en conciertos, ferias y eventos masivos

Narcocorridos afectan a niños

El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó –en un estudio– que los niños de 2 a 8 años de edad comienzan con la construcción de su imagen, y suelen personificar las tramas que han visto en los contenidos audiovisuales, los cuales influyen en su desarrollo, en su lenguaje, comportamiento y dinámicas sociales. “No podemos permitir que consuman contenido que glorifica al crimen organizado”.

“Estamos viviendo una distorsión profunda de los valores sociales, donde se aplaude al crimen mientras se ignora a las víctimas. Los narcocorridos no son parte de la música popular mexicana; son propaganda del narco, lo más preocupante es que los niños y jóvenes están altamente expuestos a estos contenidos, ellos son nuestra principal motivación y debemos protegerlos. Ya basta de narco-cultura“. — Laura Álvarez

El coordinador de la Bancada del PAN, Andrés Atayde subrayó que la protección de la infancia debe ser una prioridad legislativa y social, y que es urgente cuidar los contenidos que consumen niñas y niños en medios de comunicación y plataformas digitales, ya que “no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de garantizar que las niñas y los niños crezcan libres, sí, pero también en un entorno sano, sin apología del delito”.

Narcocorridos contaminan la imagen de México

El diputado Migrante, Raúl Torres advirtió que los narcocorridos y narcoseries están contaminando la imagen de México en el extranjero y poniendo en riesgo el desarrollo emocional de niñas, niños y jóvenes. Indicó que mientras la comunidad internacional, como el Gobierno de Estados Unidos, toma medidas contundentes –como la cancelación de visas a artistas que promueven la narcocultura–, en México el Gobierno federal permanece omiso por intereses políticos y vínculos con la industria del entretenimiento.

Lamentó que México, siendo líder mundial en producción de contenidos, lo sea también en promover al crimen organizado como estilo de vida. Denunció que, lejos de generar identidad cultural positiva, estas producciones están sembrando el deseo en menores de edad de replicar figuras delictivas.

“Es urgente una estrategia integral, que no solo ataque los laboratorios de droga, sino también las ideas que glorifican el crimen y lo convierten en aspiración para nuestros jóvenes. Es triste que cuando en el mundo se habla de México, se piense primero en narcotráfico y violencia. Si queremos un país más justo y seguro, debemos empezar por proteger la mente y el corazón de nuestras niñas y niños”. — Raúl Torres

La proponente, Laura Álvarez concluyó que esta iniciativa no es un acto de censura en virtud de que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece límites, sino que la propuesta es una defensa del Estado de derecho, la cultura de paz y la protección de las infancias mexicanas.