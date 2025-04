Clínicas estéticas deberán cumplir los mismos requisitos que un establecimiento médico en CDMX

Con el objetivo de salvaguardar la salud y la vida de las personas que recurren a procedimientos estéticos, el diputados de Morena, Alberto Vanegas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Salud de la Ciudad de México, a fin de regular de manera clara y eficaz a las clínicas médico-estéticas que operan en la capital.

La propuesta busca homologar los criterios de operación, infraestructura y certificación del personal médico en estos establecimientos, que hoy en día pueden operar como si fueran locales comerciales, sin las condiciones necesarias para brindar servicios con implicaciones médicas.

“La medicina estética debe realizarse con profesionalismo, bajo normas claras y con personal calificado. Cuando esto no ocurre, lo que está en juego es la salud y la vida de las personas”. — Alberto Vanegas

Indicó que México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a procedimientos estéticos, con más de 1.2 millones realizados en 2022. Sin embargo, en la Ciudad de México, alrededor del 40% de las clínicas médico-estéticas operan sin certificación adecuada ni personal con cédula profesional vigente.

No obstante, subrayó que “la falta de regulación en servicios médicos contribuye directamente a la proliferación de prácticas peligrosas y tratamientos que no cumplen con estándares básicos de seguridad. No podemos permitir que la Ciudad de México sea una de las capitales del turismo estético a costa de la salud y la vida de quienes aquí viven o nos visitan”.

Refirió que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha documentado esta problemática: en 2017 verificó más de 3 mil clínicas en el país, encontrando irregularidades en 381 y clausurando 211 de manera inmediata. En años recientes, la institución ha cerrado otras clínicas en la capital por operar sin personal capacitado.

Muertes por irregularidades

Recordó que, casos como el de una joven de 28 años fallecida en octubre de 2023, tras una cirugía realizada en condiciones irregulares en la alcaldía Miguel Hidalgo, evidencian la urgencia de fortalecer la regulación del sector.

En ese sentido, la reforma de Alberto Vanegas propone reconocer explícitamente a las clínicas médico-estéticas como establecimientos con implicaciones directas en la salud pública, tal como ya sucede con locales de tatuajes, perforaciones y micropigmentación. Además, se plantean requisitos mínimos de operación, infraestructura, protocolos de emergencia y personal médico certificado.