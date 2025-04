El Cártel del Gaschicoleo: Gasolineras Clandestinas se instalan a un lado de primarias y secundarias del Valle de México

El Cártel de Gaschicoleo sigue extendiéndose por la Zona Metropolitana del Valle de México –sobre todo al oriente de la capital– y ahora a un lado de las escuelas primarias y secundarias, frente a la inacción de las autoridades estatales y municipales, aunado a la presunta corrupción de los encargados de la Dirección de Protección Civil, ya que ahora reportan la reapertura de gasolineras clandestinas que ya habían sido cerradas en distintas zonas.

Por ello, el gremio energético en coordinación con vecinos, pidieron la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para terminar con esta problemática, y que las autoridades locales han hecho caso omiso de las peticiones para erradicar el robo de combustible en el Valle de México.

“Estamos intentando dialogar con las autoridades del Gobierno de Estado y hacen caso omiso, eso demuestra la corrupción que hay en todo el personal de Protección Civil, empezando por su director Adrian Hernández Romero, a él le corresponde clausurar todas las Gaseras clandestinas y no hace nada porque es un negocio millonario del que sin duda, se está beneficiando”. — Juan Antonio Guerrero, administrador de gasera legal

Seguridad Se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, diversas armas de fuego y municiones, entre otros materiales (Cortesía)

“El municipio hace lo que puede, de hecho las intentó clausurar pero las mafias del gaschicoleo los rebasa. De las 20 que la alcaldesa de Ecatepec clausuró, ya todas están abiertas, las cierran y se abren así como si nada porque es competencia del Estado cerrarlos definitivamente, entonces, no queda más que pedir que intervengan las fuerzas federales en toda esta área, porque ya es un descaro lo que están haciendo”. — Juan Antonio Guerrero, administrador de gasera legal

La solicitud de la intervención para combatir a las gaseras clandestinas, es por los resultados que dio a conocer en días pasado cuando la dependencia a su cargo decomiso millones de litros de diesel, gasolina robada y clausuró ductos de donde se robaban el energético, que afecta considerablemente la economía hacendaria del país, por lo que exigen un operativo en los municipios de la zona oriente del Estado de México, similar al que se hizo en Reynosa, Tamaulipas.

“Cada día vemos más gasolineras. Ahora en Chimalhuacán, Chalco y Ecatepec, ya las ponen a un lado de las escuelas (primarias y secundarias) ya no tienen respeto de nada, no solo ahí, también cerca de los mercados sin importarles el riesgo que eso implica, las clausuran pero no sirve de nada. Aquí ya deben estar los militares o la Policía Federal”, expone Martha Torres, lideresa de los vecinos de la colonia El Chamizal, en Ecatepec, donde apenas el mes pasado se clausuraron 15 de gaseras clandestinas, las cuales ya operan con normalidad.

El problema de las gaseras clandestinas no es exclusivo de Ecatepec. Otros municipios de la zona oriente del Estado de México, como Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chalco y Chimalhuacán están invadidos de esos negocios ilícitos. La corrupción llega a grado tal que según el expediente (00606/01-2025) que la Fiscalía del Estado de México inició el año pasado, se acusa que Xóchitl Flores Jiménez presidenta municipal de Chimalhuacán, a través de su esposo Miguel Benito, cobra cuotas mensuales a 150 estaciones clandestinas establecidas durante su administración.