Léa Krüger, esgrimista de sable: "Las enfermedades mentales no son lesiones musculares"

Las enfermedades mentales no son infrecuentes en el mundo del deporte. Hablar de ellas sigue siendo a menudo un tabú. La esgrimista de sable Léa Krüger hace público su trastorno de bulimia y reclama un cambio.Léa Krüger observa concentrada a su adversaria, respira hondo y comienza el combate en la sala de entrenamiento del centro olímpico de Dormagen. La esgrimista sólo tarda unos segundos en asestar su primer golpe.

Krüger se quita la máscara y da las gracias a su compañera de entrenamiento. Se le iluminan los ojos, sonríe y se muestra visiblemente satisfecha. "Ha estado bien, ha sido genial”.

La joven de 29 años vuelve a disfrutar de la esgrima, el deporte que practica con éxito desde los doce años. "Surgió de un sueño de la infancia”, cuenta a DW en una entrevista. "La esgrima despertó una pasión y un deseo ardiente que no conocía en ningún otro ámbito de mi vida”, afirma la deportista. Pero es precisamente esta fascinación la que llevará a Krüger al límite de sus capacidades en 2022, tanto física como mentalmente.

Búsqueda compulsiva de la perfección

La carrera de Krüger despega muy pronto. Rápidamente pasó a formar parte del equipo nacional alemán de sable y participó en competiciones internacionales, campeonatos del mundo y de Europa. "Pero luego pasé por fases en las que mi rendimiento se estancó”, recuerda. "Y entonces llegó la presión”.

Las estructuras fijas que ofrece el deporte de competición le dan estabilidad. "Todo estaba programado con mucha precisión y me ceñía a ello muy de cerca. Quería perfeccionar mi rendimiento en todos los ámbitos”.

Con el tiempo, esta búsqueda de la perfección se convirtió en una compulsión. Surgió un sentimiento de no ser lo suficientemente buena. "En la esgrima en pista, en el combate uno contra uno, donde cada golpe decide si ganas o pierdes, desarrollé sentimientos tan fuertes, que ya no podía con ellos”, dice la esgrimista. "Para librarme de estos sentimientos, empecé a vomitar”.

Krüger: "Lo tengo bajo control”

Echando la vista atrás, la atleta dice que su bulimia empezó probablemente en 2022, en los campeonatos europeos de sable de Antalya. Perder combates aumentó su sensación de no ser lo suficientemente buena e hizo crecer su miedo al fracaso. "Después de la competición, fui al baño para sacarlo todo”.

Para Krüger, vomitar se convirtió en algo "normal” y en una válvula de escape, no sólo en las competiciones, sino también en los entrenamientos y en la vida cotidiana. Al fin y al cabo, es algo que ella misma puede controlar. "También me dio la sensación de que al menos seguía siendo delgada si no podía con todo lo demás”, dice la esgrimista.

Una conversación abre los ojos de Krüger

Una conversación con su mejor amigo Calvin le abrió los ojos, y Krüger se dio cuenta de que lo que le parecía "normal y controlable”, en realidad no lo era. Tuvo suerte y pudo empezar la terapia en 2023. Tras la primera sesión, el terapeuta le diagnosticó bulimia. "Fue la primera vez que me di cuenta de que, de alguna manera, estaba enferma”, recuerda la atleta.

El diagnóstico ayuda a Krüger, porque, como atleta, puede lidiar con los diagnósticos. "¿Cuántas veces he tenido lesiones musculares? Siempre fueron diagnósticos también”, dice, "pero las enfermedades mentales no son lesiones musculares”. Afrontarlo fue difícil, dice Krüger.

Krüger: "Me sentía abrumada”

Krüger habla con su entrenador y sus compañeros. Las reacciones fueron positivas, pero su entrenador en particular "también se sintió abrumado”, recuerda.

Como consecuencia, ya no le permitieron jugar en su equipo porque su entrenador quería protegerla, y también porque su rendimiento ya no era bueno. Pero Krüger siguió yendo a los entrenamientos e intentó recuperarse.

Lo consiguió, se reincorporó al equipo y volvió a competir en una Copa del Mundo en Bélgica en 2024. Sin embargo, una lesión en su primer combate la obligó a tomarse un descanso más largo y decidió hacer pública su enfermedad a principios de 2025 como parte de la campaña "Tú primero” del Centro de Entrenamiento Olímpico de Renania.

Esto le hizo darse cuenta de que tenemos que hablar mucho más de salud mental. "Tenemos que asegurarnos de que hablar de salud mental deje de ser tabú entre los entrenadores y también entre nosotros, los atletas”, afirma Krüger. La percepción y el tratamiento de las enfermedades mentales en el deporte de competición deben cambiar y mejorar significativamente.

Krüger aboga por un enfoque abierto

Los estudios científicos demuestran que entre el diez y el veinte por ciento de los deportistas de competición sufren trastornos alimentarios. Pero muy pocos se atreven a hablar de ello, afirma Krüger. El miedo a perder un puesto en el equipo es demasiado grande.

Krüger y otras personas de su círculo dieron un paso importante tras los Juegos Olímpicos de París y organizaron una reunión bajo el título provisional "Espacio seguro”, en la que los atletas pudieron hablar abiertamente de sus problemas y desafíos.

Porque hacerlo público, como hizo Krüger, no es fácil. "Hablar de mi enfermedad mental no es algo que me guste especialmente”, admite la esgrimista. "Pero quiero que se hable de ello abiertamente, así que tengo que hacerlo. Quiero que algo cambie”.

(md/ms)