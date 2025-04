Cruel asesinato de Sara Millerey hace llorar a vidente de México en plena transmisión

Sara Millerey murió tras ser golpeada en Bello, Antioquia. Este trágico evento ha desatado la indignación de la población, provocando también sentimientos de compasión y un fuerte llamado a la justicia. Esa misma noche, el 9 de abril, se llevó a cabo una vigilia en Bogotá para recordar este que se ha convertido en el asesinato número 25 de miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Colombia.

Recientemente, un adivino de México se ha manifestado sobre el caso que tiene al país en estado de conmoción. Asimismo, muchas personas aguardan que se imponga el castigo correspondiente a los responsables de este crimen.

¿Habrá justicia por el asesinato de Sara Millerey?

El usuario de redes sociales conocido como máx_cintio, originario de México, fue la persona que hace algunos años pronosticó correctamente la situación de los hermanos Mucutuy en la selva de Colombia, así como identificó al perro Wilson como una quinta presencia que se encontraba con ellos, y más tarde, anticipó el rescate de estos cuatro hermanos.

Recientemente, la persona ha compartido un mensaje en redes sociales, visiblemente emocionada, ofreciendo información sobre lo que podría haber pasado. En un video subido a su perfil de TikTok, inicialmente afirma que la responsabilidad por el fallecimiento de Sara Millerey recae en individuos vinculados a grupos criminales: “Efectivamente, quienes hicieron esto, pertenecen a una organización criminal. Siento que fueron tres hombres. Considero que las características físicas no son relevantes, pero dos de ellos tienen un gran parecido, como si fueran hermanos o primos. Estoy convencida de que dos de ellos comparten algún lazo familiar”.

También mencionó algunos pormenores sobre la apariencia de los responsables y la posible manipulación de la justicia en Colombia para crear la impresión de que los han arrestado, aunque en realidad no son los verdaderos culpables: “Se distingue a dos de ellos, estos que menciono parecen familiares, tienen una barba muy densa y oscura, ojos grandes y cejas bien pobladas. Contrario a lo que se ha dicho y he observado, tengo la impresión de que ella los conocía, a uno de ellos lo conocía bastante bien. No quiero afirmar que ella estuviera involucrada sentimentalmente con uno de ellos, porque sinceramente no lo sé, pero siento que los conocía. Es como si ella tuviera alguna información relevante que podría perjudicarlos (...) Tengo la sensación de que ya la habían estado vigilando desde hace tiempo. Es probable que aparezcan otros videos, y probablemente la justicia de Colombia les haga creer entre comillaas que los atraparon o que los detuvieron, pero no percibo que sean las mismas personas que realmente hicieron lo que le hicieron”.