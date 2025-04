Esperanza y miedo ante la explotación de litio en Ucrania

Washington y Kiev negocian un acuerdo sobre materias primas. ¿Qué opina la gente del lugar sobre la posible explotación del litio en Ucrania?El tiempo parece haberse detenido en Polokhivka. Muy poca gente vive allí y muchas casas están abandonadas, al igual que en el pueblo vecino de Kopanky.

Es poco probable que Donald Trump haya oído hablar de esas localidades. Pero el presidente estadounidense de seguro está interesado en esa zona o, mejor dicho, en sus yacimientos de litio, unos de los mayores de Ucrania.

Negociación sobre materias primas

Este litio podría ser parte de un tratado sobre materias primas entre Ucrania y Estados Unidos. El primer intento de llegar a un acuerdo al respecto fracasó en febrero, y todavía las partes no consiguen un esbozo definitivo. Sin embargo, Kiev envía ahora un equipo a Washington para impulsar las negociaciones.

Desde la década de 1970 se sabe de la existencia de litio en Ucrania. Pero los yacimientos de Polokhivka y Kopanky son los únicos que han sido explorados de acuerdo con los estándares actuales. Los restantes fueron identificados en la era soviética, pero ninguno ha sido explotado todavía.

Obras sin comenzar

En 2017, la empresa ucraniana UkrLithiumMining obtuvo permiso para explotar el yacimiento de Polokhivka. Desde los estudios más recientes, realizados entre 2018 y 2020, el yacimiento se considera el mayor de Europa, con cerca de 40 millones de toneladas estimadas de litio.

El director de la empresa declaró a la televisión ucraniana que las primeras perforaciones de prueba, algunas de ellas a más de 600 metros de profundidad, prometían la extracción de hasta un millón y medio de toneladas de mineral al año durante un periodo de dos décadas. Sin embargo, la empresa aún no ha llegado más lejos, ya que, según el ayuntamiento de Smoline, actualmente no se está trabajando in situ.

Las autoridades locales están preocupadas porque los planes de explotación minera no avanzan. Ya en 2023, los miembros del consejo local criticaron el proceder de UkrLithiumMining. "El consejo del pueblo de Smoline quiere que la empresa intensifique su trabajo aquí. También hemos pedido a la empresa que discuta cuestiones sociales que son importantes para la comunidad. Pero, hasta la fecha, no ha ocurrido nada”, comenta a DW el jefe de la comunidad de Smoline, Mykola Masura.

Miedo a daños ambientales

Los lugareños con los que conversó DW siguen abrigando la esperanza de que la futura extracción de litio genere puestos de trabajo en la región. Pero, al mismo tiempo, algunos temen secuelas ambientales. "No estamos en contra, pero se debe velar por que no nos quedemos sin agua ni calles, por ampliar nuestra infraestructura”, dice una mujer de Kopanky.

También Mykola Masura comparte el temor a que el agua se vuelva escasa. "Hace poco nos enteramos de que UkrLithiumMining quiere perforar pozos a distintas profundidades y utilizar el agua para sus propios fines. Eso sería un desastre, porque los pozos de la gente podrían secarse en un radio de varios kilómetros. El agua de los pozos ya empieza a escasear debido al cambio climático y a otros factores, y los estanques también se están secando”, se queja.

La empresa niega que sus actividades vayan a afectar los pozos que utiliza la comunidad.

Prospección de yacimientos

Hasta la fecha, se han explorado cuatro yacimientos de litio en Ucrania. Dos de ellos se encuentran en los territorios ocupados por Rusia: el yacimiento de Kruta-Balka, en la región de Zaporiyia y el de Shevchenko, en la región de Donetsk.

Otros dos se encuentran en Ucrania central: uno cerca de Polokhivka y otro cerca de Dobra. Este último se considera aún más prometedor. Según el geólogo ucraniano Bohdan Slobodyan, fue investigado durante la época soviética, pero no existen investigaciones actuales al respecto.

A principios de marzo, el Financial Times informó que la empresa irlandesa TechMet estaba interesada en explotar el yacimiento de Dobra y quería participar en una licitación. El multimillonario Ronald Lauder, amigo del presidente estadounidense Donald Trump, es socio de TechMet. Según el informe, este podría ser uno de los primeros proyectos en el marco de un acuerdo sobre materias primas entre Estados Unidos y Ucrania, si llega a firmarse.

(ers/ms)