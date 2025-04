Marine Le Pen apela la condena que la inhabilita en Francia

La líder de Agrupación Nacional y otros once condenados en el caso de malversación con los fondos para asistentes cuando era europarlamentaria recurrieron sus penas. Los otros 12 condenados las aceptaron.La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen y otras once personas recurrieron sus condenas en el caso de los falsos asistentes parlamentarios, indicó este viernes (11.04.2025) una fuente judicial. El partido de Le Pen, Agrupación Nacional (RN), condenado igualmente hace once días en el juicio, también ha apelado la condena, indicaron las fuentes, que señalaron que también la han recurrido la Eurocámara, como acusación particular, y la Fiscalía.

Le Pen, que calificó la sentencia de "decisión política", se enfrentará a un nuevo juicio el año que viene. El Tribunal de Apelación de París indicó que la causa será juzgada en segunda instancia en el primer semestre de 2026 para que haya una sentencia en verano de ese año y no interferir así en la campaña electoral para las presidenciales de 2027 en Francia, en las que Le Pen es la favorita de los sondeos. La noticia llega en plena oleada de críticas contra el fallo por parte de los aliados nacionales e internacionales de Le Pen, quien ya advirtió esta semana en un acto multitudinario que no se rendiría.

Cuatro años de cárcel y cinco de inhabilitación

La líder ultraderechista fue condenada el pasado 31 de marzo a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y dos en arresto domiciliario y, sobre todo, a cinco años de inhabilitación con aplicación inmediata, lo que implica que no queda en suspenso en espera del recurso. Junto a ella, han apelado la sentencia Louis Aliot, alcalde de Perpiñán, la mayor ciudad nunca regida por la extrema derecha francesa, el histórico Bruno Gollnisch, el exabogado y extesorero del partido Wallerand de Saint-Just y el tránsfuga Nicolas Bay.

También lo han hecho la que fuera jefa de gabinete de Le Pen, Catherine Griset, actual diputada, y el ex asistente parlamentario Julien Odoul, hoy también en la Asamblea Nacional. Todos ellos fueron condenados por la utilización irregular de asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo, pagados por la Eurocámara, que en realidad efectuaban labores para el partido.

De las 24 personas condenadas por el tribunal correccional de París, la mitad sí que aceptaron sus penas. Un contable fue absuelto.

lgc (afp, efe)