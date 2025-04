“Que no se cumplan mis miedos”, anotó Sara Millerey en su diario antes de su asesinato

El destino de Sara Millerey, mujer trans asesinada de manera salvaje en Bello, Antioquia, continúa provocando una fuerte conmoción en el país. Su caso no solo provocó una gran indignación, sino que también se ha convertido en un emblema de las luchas invisibles que enfrentan muchas personas trans en Colombia.

Recientemente se publicaron nuevos extractos de su diario personal. En estos escritos, Sara mantenía un diálogo íntimo y constante con Dios, revelando una dimensión espiritual profunda y conmovedora. Sus escritos, llenos de fe y esperanza, retratan un alma herida pero decidida a encontrar iluminación.

Revelan algunos de los escritos del diario de Sara Millerey

Dentro de las hojas de su diario se pueden leer plegarias: “Aleja, Señor, de mí toda maldad, toda maldad, toda mala actitud y toda mala acción; toda idea en contra de mí y, sobre todo, el hecho de violencia o que me deje sin vida”, anotó.

Sus escritos también abarcan otras peticiones: “Cada día, cuando sienta tristeza, anímame; cuando experimente dolor, sáname; cuando surja la tentación del mal, aléjame de ello y oriéntame hacia el buen camino”.

En cada frase, Sara proporcionaba indicios de su conflicto interior, una contienda que quizás ni siquiera sus más allegados conocían.

Sandra Mileno Borja, mamá de Sara, ha decidido compartir estas páginas con el público de manera valiente. Su testimonio ha sido fundamental para ofrecer contexto en la investigación del crimen, que sigue sin resolverse. En declaraciones a medios nacionales, también mencionó otras notas en las que Sara alertaba sobre peligros cercanos: “Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor. Te pido que no sucedan”, habría escrito su hija.

Caribe Afirmativo Foto de Sara Millerey, mujer trans asesinada en Colombia.

El 9 de abril, Bogotá albergó una vigilia en honor a Sara. Muchas personas se congregaron en el Parque de los Hippies para pedir justicia y destacar la violencia continua contra la comunidad trans. El evento, organizado por la Subdirección para Asuntos LGBTIQ+ junto con la Secretaría Distrital de Integración Social, contó con la lectura de mensajes, el encendido de velas y un llamado conjunto por auténticas garantías de vida.