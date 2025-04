Sara Millery y las fuertes teorías sobre su asesinato por transfobia: “No lo merecía”

El homicidio de Sara Millerey ha conmocionado a Colombia. Inicialmente, la ciudadanía fue invadida por el dolor, pero este sentimiento rápidamente se convirtió en una profunda indignación y en una fuerte demanda de justicia. En al menos diez ciudades se llevaron a cabo protestas y velatones para conmemorar su memoria y exigir avances en la pesquisa. Ahora se han dado a conocer diversas narraciones sobre su fallecimiento.

Recientemente, la Gobernación de Antioquia notificó que la Fiscalía General de la Nación ha comenzado una investigación oficial para esclarecer las circunstancias que rodean el fallecimiento de la joven. El caso ha sido asignado a un fiscal especializado en alertas tempranas de homicidio en Medellín, quien está colaborando activamente con el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género.

¿Una banda criminal detrás del asesinato de Sara Millerey? Autoridades investigan versiones

El secretario de Gobierno de Bello, José Rolando Serrano, indicó a la revista Semana que esperan que el fiscal asignado al caso sea nombrado oficialmente en breve. Según detalló, ya han comenzado a reunir pruebas, en gran parte facilitadas por la colaboración del público y el análisis de las cámaras de seguridad del área. A pesar de no poseer una grabación del instante del delito, las autoridades han definido una zona específica que están vigilando para poder identificar a los culpables.

Uno de los relatos más comunes indica que, en una ribera del río, un grupo de individuos podría haber estado registrando el asalto y, adicionalmente, amedrentando a aquellos que se aproximaban, instruyéndoles que no asistieran a Sara. Las autoridades también están recopilando más testimonios para progresar en la investigación.

De acuerdo con lo narrado por un pariente a El Colombiano, la última ocasión en que Sara fue vista con vida ocurrió al dejar el hogar de su familia. Previamente, había estado con un tío solicitándole dinero. “Le pidió 10,000 pesos para adquirir jabón y ropa, pero él solo le entregó 5,000. Se marchó contrariada”, relató el testigo.

Esa tarde, la familia recibió una triste llamada que les informó sobre lo sucedido. La madre de Sara logró encontrarla en el río, sin vida. Una de las teorías que considera la Fiscalía es que una organización delincuencial podría estar involucrada en el asesinato, aunque todo sigue siendo materia de investigación.

Actualmente, sigue en efecto una recompensa de 50 millones de pesos colombianos para quienes proporcionen información que lleve a identificar y arrestar a los culpables.

En paralelo, el clamor de la familia se escucha con intensidad. Sandra, madre de Sara, se manifestó en un programa de televisión para exigir justicia: “Ella no era una persona mala ni era grosera. La querían mucho y era muy conocida. La gente está consternada por lo que pasó, sabiendo que ella no le hacía mal a nadie. No merecía morir de esa forma”.