Vladimir Putin se reunirá hoy en Moscú con emisario de Donald Trump

El presidente ruso transladará a Steve Witkoff las "principales preocupaciones rusas". Su portavoz, no obstante, dice que se trata de un acercamiento para dar a conocer sus posturas y que no hay que esperar "avances".El Kremlin confirmó este viernes (11.04.2025) que el presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá este viernes en San Petersburgo al emisario especial estadounidense, Steve Witkoff, al que trasladará "las preocupaciones rusas" sobre la situación en torno a Ucrania. Se trata del tercer viaje del enviado estadounidense a Rusia en los últimos dos meses. La primero se produjo el 11 de febrero y, la última, el 13 de marzo.

Según el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, citado por agencias rusas, se trata de una buena oportunidad para "trasladar a Witkoff los elementos principales de la postura de Rusia y las preocupaciones principales" del país, que serán transmitidas al mandatario estadounidense, Donald Trump. "Witkoff, como representante especial de Trump, traerá algo de su presidente para Putin. Él lo escuchará y la conversación continuará sobre diversos aspectos del arreglo en Ucrania", agregó. Witkof llegó hoy a Moscú para mantener consultas con las autoridades rusas pero no se había anunciado inicialmente el encuentro con Putin.

"Rusia tiene que moverse", dice Trump

"Rusia debe moverse", reclamó hoy Trump en su plataforma Truth Social, donde lamentó que "demasiada gente está muriendo, miles a la semana, en una guerra terrible y sin sentido" en Ucrania. Si no se alcanza un alto el fuego para finales de mes, el líder estadounidense podría imponer sanciones adicionales a Rusia, ya sea a través del poder ejecutivo o solicitando al Congreso la aprobación de una nueva legislación de sanciones, según declaró a Axios una fuente familiarizada con el asunto.

Peskov indicó, no obstante, que no cabe esperar "avances" de la reunión de hoy. "No hay que esperar avances. Hay un proceso de normalización de las relaciones y de búsqueda de bases para iniciar un proceso de paz en torno a Ucrania", afirmó. El portavoz del Kremlin insistió en que las partes se centran ahora en el intercambio de opiniones y hay un trabajo "meticuloso" en marcha. Horas antes, Witkoff se reunió en San Petersburgo con el negociador económico del Kremlin, Kirill Dmitriev.

La semana pasada, Witkoff recibió a Dmitriev, en Washington, en un esfuerzo por superar el estancamiento diplomático. La reunión de hoy se produce un día después de unasconsultas ruso-estadounidenses en Estambul, que terminaron sin ningún acuerdo concreto.

