¿Por qué están prohibiendo los narcocorridos en México? Estados donde ya no se pueden cantar

Narcocorridos, bélicos y tumbados: ¿Por qué se están prohibiendo en México?Estados donde no se pueden cantar

Recientemente, durante un concierto de Luis R. Conríquez en el Palenque de la Feria del Caballo Texcoco 2025, el cantante mexicano sorprendió al público al decidir no interpretar sus conocidos corridos. La decisión generó molestia entre los asistentes, quienes comenzaron a lanzar objetos e incluso agredieron al equipo del artista, provocando una trifulca; esto ha llevado a muchos a preguntarse por qué el intérprete optó por omitir este repertorio.

En varios estados de México, los narcocorridos, corridos tumbados y corridos bélicos han sido prohibidos por las autoridades estatales y municipales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado que más allá de erradicarlos, es necesario combatir la narrativa violenta que estas canciones promueven. Pero, ¿en dónde están prohibidos y por qué?

¿Por qué ya no se pueden cantar narcocorridos ni corridos tumbados o bélicos?

Diversos estados de la República Mexicana han optado por prohibir la interpretación de narcocorridos debido al contenido de sus letras, que suelen glorificar a figuras del crimen organizado, promover la violencia y hacer apología del delito . Esta apología se refiere a justificar, elogiar o normalizar actos criminales y a quienes los cometen, lo cual puede tener consecuencias legales.

¿En qué estados de México están prohibidos los narcocorridos, corridos tumbados o bélicos?

Ante esta situación, varias entidades han implementado medidas restrictivas para evitar la difusión de estos géneros musicales. En algunos casos, se imponen sanciones económicas a los artistas que los interpreten en espacios públicos, por lo que, los estados donde actualmente se han aplicado prohibiciones son:

Chihuahua

Nayarit

Chiapas

Cancún, Quintana Roo

Mexicali, Baja California

Sinaloa

Jalisco