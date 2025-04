“Tatuajes en la memoria”, película sobre Sendero Luminoso con guión de Mario Vargas Llosa

El escritor peruano Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años, reconocido como uno de los grandes escritores del conocido como “boom latinoamericano”, con obras destacadas como “La ciudad y los perros”, “La guerra del fin del mundo”, “El paraíso en la otra esquina”, “Historia de Mayta”, “Pantaleón y las visitadoras”, entre otras, también incursionó en el cine como guionista.

Fue para la película “Tatuajes en la memoria” que fue la adaptación cinematográfica del libro “Memorias de un soldado desconocido” de Lurgio Gavilán, exintegrante de la guerrilla peruana Sendero Luminoso, la dirección estuvo a cargo del primo del Nobel de literatura Luis Llosa y de Andrea Tudela.

“Memorias de un soldado desconocido” es el resultado de las memorias de Lurgio, indígena quechua de Ayacucho, en Los Andes peruanos y que aprendió el español como su segunda lengua. Cuando realizaba su maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana, compartió con su asesor de tesis, Yerko Castro Neira, el manuscrito de su historia de vida, obra que se publicó en 2013.

“Muchas personas callan las memorias que tienen; no lo dicen, no lo hablan, aguantan todo lo que han vivido, el horror. Nos ha tocado un conflicto armado muy difícil. Para sobrevivir, mucha gente se ha unido al ejército, a la Ronda Campesina, a Sendero Luminoso”, recordó Gavilán.

Su integración a la organización Sendero Luminoso, cuyo máximo líder fue Abimael Guzmán, conocido como “Camarada Gonzalo”, fue por seguir a su hermano; la organización de extrema izquierda tuvo gran influencia en el campo peruano más desfavorecido.

“Después de algunos años en la guerrilla, cuando tenía15 años, un encuentro con el ejército le cambió la vida. Un militar, el teniente Shogún, ‘no me mató, mató a mis compañeros, a mí sólo me rozaron las balas. Me llevó al cuartel, me puso uniforme y me hizo estudiar’. El teniente fue como su padre, a pesar de que ‘desapareció’ tras dos meses”, informó la Ibero cuando anunció la adaptación del libro al cine.

Fue alrededor de 2011 cuando ambos hombres pudieron contactarse de nuevo, gracias al libro “Carta al teniente Shogún”, además de que previo a la grabación de la película se realizó un documental también basado en sus memorias.

“Estaremos aquí rodando este documental, tendremos más tiempo para hablar, para preguntarle por qué no me mató. Es un gran hombre, ya es un militar retirado”.

La película “Tatuajes en la memoria”, con guion de Mario Vargas Llosa, se rodó entre octubre y noviembre de 2022 en Perú, con Cristhian Esquivel en el papel del Teniente Shogún y Carlos Taype como Lurgio Gavilán.