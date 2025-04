CDMX presenta nuevo equipo para reparar fugas; recuperará 600 litros por segundo de agua al año

La Ciudad de México tendrá nuevo equipo gestión, operativa y eficiencia en red hidráulica con el que el Gobierno capitalino –a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua)– pretende recuperar 600 litros de agua por segundo al año, lo que equivale a lo que aportarían 10 nuevos pozos en la capital.

Con una inversión de 200 millones de pesos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada dijo que la Ciudad de México tendrá una división de equipos de alta tecnología para la detección de fugas no visibles, para así aumentar la cantidad de agua disponible, “con estos equipos aumentamos la cantidad de cuadrillas, dedicadas a la detección de fugas, no visibles”.

Clara Brugada dijo que en este 2025 la Segiagua pretende triplicar la atención a fugas visibles, que tan solo en 2024 se generaron un total de 30 mil, “y de esa manera el próximo año 2026, el proyecto es atender 60 mil fugas de agua y en 2027, llegar a atender 100 mil fugas de agua, con el personal y el equipo necesario”.

- Detección y combate de fugas subterráneas no visibles

- Atención inmediata a los reportes de agua superficiales visibles a través del C5

- Campaña de información para la detección y reparación de fugas domicilios

- Fugas administrativas, que son consumos de agua, no reportados sobre todo en actividades comerciales industriales

- Sustitución de las redes de agua, porque hay lugares donde hay muchas fugas y se necesita cambiar la razón

“En cuanto a las fugas no visibles, nos proponemos reparar 4 mil 500 fugas no visibles este año tenemos entonces tecnología de punta que va a permitir localizar estas fugas que no son visibles, de manera precisa rápida en una sola intervención”.

— Clara Brugada