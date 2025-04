Juez impide revocar parole a miles de migrantes en EE.UU.

El fallo dice que la administración Trump actuó sobre una interpretación errónea de la ley de inmigración.Una jueza federal bloqueó el lunes (14.04.2025) la revocatoria del estatus legal en Estados Unidos a cientos de miles de inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, que entraron bajo la figura del parole humanitario, un nuevo revés para la administración del presidente Donald Trump.

El fallo de una juez de distrito en Boston es la última orden judicial contra las medidas expeditas de Trump para llevar a cabo deportaciones masivas, en especial de latinoamericanos.

En marzo, su gobierno dijo que trabajaba en la revocatoria del estatus legal de unos 532.000 inmigrantes de esos países que llegaron a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente Joe Biden, en octubre de 2022.

Dicho programa permitía la entrada a Estados Unidos de hasta 30.000 migrantes de los países mencionados, con un historial nefasto en materia de derechos humanos, cada mes durante dos años.

El fallo dice que la administración Trump ha actuado sobre una interpretación errónea de la ley de inmigración, al contemplar la expulsión acelerada de no ciudadanos que ingresaran ilegalmente a Estados Unidos, pero no a aquellos con autorización para estar en el país.

Bajo la revocatoria planteada por Trump, dichos inmigrantes perderían efectivamente su protección legal desde el 24 de abril.

Trump prometió en campaña deportar a "millones" de migrantes indocumentados y recientemente invocó una antigua ley de 1798 para expulsar a cientos de presuntos miembros de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua a una megacárcel en El Salvador.

