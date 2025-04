La Casa Blanca mantiene veto a AP en el Despacho Oval

A pesar de una orden judicial, a un reportero y un fotógrafo de The Associated Press se les prohibió el acceso al despacho presidencial.La agencia de noticias Associated Press (AP) denunció este lunes (14.04.2025) que la Casa Blanca le vetó el acceso a un evento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval a pesar de que un juez ordenó levantar el bloqueo que mantiene sobre ese medio.

El personal de la Casa Blanca denegó la entrada de un reportero y un fotógrafo de la agencia estadounidense a la reunión entre Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.

La Casa Blanca mantiene desde febrero un veto sobre los periodistas de AP en represalia por la decisión de la agencia de seguir utilizando el término 'golfo de México' en lugar de 'golfo de América', el nuevo nombre que le puso Trump.

Un juez federal ordenó la semana pasada levantar las restricciones que sufre AP para acceder a eventos en el Despacho Oval o viajar en el avión presidencial Air Force One, una orden que entraba en vigor este lunes.

Sin embargo, la Casa Blanca esgrimió que no estaba obligada a seguir dicha orden porque presentó un recurso de apelación que todavía no ha sido resuelto.

Accesos limitados

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia fijó para el próximo jueves una audiencia para estudiar la solicitud de la Casa Blanca, mientras AP lucha para recuperar su acceso lo antes posible.

Si bien AP tiene acceso a algunos eventos esporádicos y acude siempre a las ruedas de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sus periodistas tienen prohibido el acceso al Despacho Oval, donde Trump protagoniza comparecencias casi a diario, y al Air Force One.

AP justifica en su guía de estilo el uso de 'golfo de México' porque es el "nombre original" que ha tenido durante más de 400 años y se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.

El juez Trevor McFadden falló que el Gobierno no puede castigar a un medio de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión, blindado en la Primera Enmienda de la Constitución.

jc (efe, ap, Washington Post)