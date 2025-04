Sheinbaum alista informe por filtración de sus documentos personales en la dark web

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes 15 de abril que prepara un informe oficial sobre la reciente filtración de su acta de matrimonio y los datos personales de sus familiares, luego de que el hacker conocido como ViralGod, también identificado como Hol1stic-K1ller, publicó documentos oficiales como prueba del acceso que asegura tener al Registro Civil mexicano.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada por periodistas sobre la exposición de su información personal en un foro de cibercrimen. “No lo vi”, respondió inicialmente. Cuando se le preguntó si el Gabinete de Seguridad le había informado sobre el caso, reiteró: “No lo vi. Lo revisamos con todo gusto y mañana lo informamos ”.

La respuesta de la mandataria se dio horas después de que el periodista autor de esta nota y el analista de ciberseguridad Nicolás Azuara, director de Nico Tech Tips, documentaran que la acta de matrimonio de Sheinbaum, junto con datos familiares como CURP, fechas de nacimiento y parentescos, fue incluida en una publicación en un foro de ciberdelincuencia. En ese espacio, el hacker ofreció servicios de búsqueda dentro del sistema del Registro Civil por un costo de 50 dólares por consulta.

¿Qué se está vendiendo en la dark web?

En la publicación realizada el pasado 14 de abril, el actor ViralGod aseguró tener acceso al sistema con información de todos los ciudadanos mexicanos registrados oficialmente. Detalló que, con una sola búsqueda, puede entregar nombre completo, CURP, fecha de nacimiento, actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como la estructura familiar del individuo: padres, hermanos e hijos.

Como muestra, expuso la que sería el acta matrimonial de Sheinbaum y listó los datos de al menos tres familiares, incluyendo nombres completos, CURP y fechas de nacimiento. También mostró una CURP dada de baja por defunción como prueba de la autenticidad del acceso.

En una declaración enviada a Publimetro México, a través de Nicolás Azuara, el propio hacker lanzó una frase sobre la debilidad del sistema mexicano: “I know that government often has bad systems but I’ve never seen something so bad” (“Sé que los gobiernos suelen tener malos sistemas, pero nunca había visto algo tan malo”).

Riesgos de la venta de datos personales

La venta de este tipo de información no es solo una violación grave a la privacidad; también representa un riesgo directo para la seguridad de millones de ciudadanos. El acceso no autorizado a CURP, actas oficiales y relaciones familiares puede ser utilizado para suplantación de identidad, fraudes financieros, extorsión, robo de herencias, doxeo (exposición pública de datos sensibles) o incluso ataques dirigidos a figuras públicas y activistas.

Próximo paso: el informe presidencial

De acuerdo con lo dicho por Sheinbaum en su conferencia, será este miércoles 16 de abril cuando emita un posicionamiento más amplio. Se espera que la respuesta incluya acciones del Gabinete de Seguridad, posibles investigaciones internas sobre cómo se produjo la filtración, y medidas para proteger los datos del resto de la población.