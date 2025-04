Ucrania: ¿desbarata el ataque a Sumi toda esperanza de paz?

Luego del ataque aéreo a Sumi, se endurecen los frentes en la guerra en Ucrania. La UE quiere entregar más armas a Kiev. EE. UU. sigue con las sanciones. ¿Cómo se posiciona Trump?En la guerra en Ucrania, todo apunta a una escalada. Luego del ataque con misiles a la ciudad de Sumi, se dificulta cada vez más la búsqueda de un denominador común para lograr una tregua o negociaciones de paz.

"Rusia está librando una guerra deliberada contra la población civil”, explica a DW Wilfried Jilge, historiador de Europa del Este y experto en Ucrania del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores (DGAP, por sus siglas en alemán).

"Sumi es una nueva escalada, pero no la primera. Creo que aún no hemos comprendido la brutalidad de este régimen, tanto interna como externamente” añade. Tampoco es también la primera vez que Rusia ataca objetivos civiles bajo falsos pretextos, afirmó Jilge.

El Ministerio de Defensa ruso informó el lunes a los medios que el ataque a Sumi tenía sólo objetivos militares. Y que los misiles Iskander impactaron durante una reunión de comandantes militares ucranianos, matando a 60 soldados. Según Rusia, Ucrania abusaría de los civiles utilizándolos como escudos humanos.

Trump: "Esta no es mi guerra"

El Ministerio ucraniano de Defensa aclaró que los misiles rusos mataron a 34 personas e hirieron a 119. Entre las víctimas mortales también había dos niños.

El presidente ucraniano,Volodimir Zelenski, le pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que visitara su país para hacerse una imagen de la crueldad de la guerra. Pero Trump dijo a la prensa: "Esta es la guerra de Biden, no la mía”. Y ante la pregunta de si el ataque aéreo ruso contra civiles podría no haber sido intencional, Trump respondió: "Eso debe preguntárselo a Rusia. A mí me dijeron que cometieron un error”.

Kremlin: "Entrega de Taurus es otra escalada”

Las posiciones de Rusia y de Alemania son diametralmente opuestas. Friedrich Merz, el canciller alemán designado, anunció en una entrevista televisiva la entrega de misiles de crucero "Taurus" a Ucrania.

El Kremlin reaccionó inmediatamente, afirmando que "un envío de aviones Taurus alemanes a Ucrania constituiría una escalada adicional". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que otros países europeos estaban adoptando un enfoque similar, y que eso contribuye a prolongar la guerra.

Una moratoria de 30 días acordada por Putin y Trump alimentaba la esperanza de que la guerra llegara a su fin. Pero en ese lapso, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de violar lo acordado. Sin embargo, no es posible verificar con fuentes independientes las condiciones exactas y la veracidad de dichas acusaciones.

Trump no suspende sanciones contra Rusia

Para Jilge, detrás de estos acuerdos mínimos hay una estrategia: "Rusia no tiene ninguna prisa", afirma el experto. El Kremlin especula sobre la división de Occidente y ve la posibilidad de que los estadounidenses se retiren de Europa y restrinjan cada vez más la ayuda a Ucrania.

Pero el experto ve un "rayo de esperanza” en la prórroga de las sanciones estadounidenses contra Rusia, que fueron impuestas por el expresidente Joe Biden en abril de 2021, y el 10 de abril de 2025 se extendieron por un año más, una medida que rige a partir de este 15 de abril.

Jilge considera que ahora le toca a Europa dar otro paso, no solo con sanciones, sino incluyendo a Ucrania desde ya en la defensa del continente. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunció el lunes (14.04.2025) en la reunión de ministros de RR. EE. de la UE, en Luxemburgo, otro paquete con nuevas y más duras sanciones contra Rusia.

También habrá más envíos de armas. "Está claro que tenemos que apoyar más a Ucrania", dijo en X.

Según el experto Jilge, "una salida es invertir masivamente en la industria armamentística ucraniana para que pueda aumentar sus capacidades”. Desde la invasión rusa, en febrero de 2022, Ucrania aumentó en gran medida su producción de armamento, según datos oficiales. El país produce, entretanto, el 50 por ciento de la munición que utiliza, entre otros, el obús autopropulsado con ruedas Bohdana, drones y sistemas de defensa aérea convertidos.

Lavrov: "Están erradicando todo lo ruso”

Lo importante para Rusia es "asegurar en un cien por ciento” que se respeten los derechos de las personas pertenecientes a las minorías, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, señaló el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, en un foro diplomático en Turquía. Uno de los motivos del conflicto, subrayó, es "la falta de respeto por las minorías rusas en Ucrania”.

"Están erradicando todo lo ruso en el territorio de la ex República Socialista Soviética de Ucrania. El idioma ruso y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana han sido prohibidos", declaró Lavrov. Y dejó en claro que cuando Rusia y EE. UU. negociaron una tregua de 30 días, "eso ocurrió en un contexto en el que los estadounidenses dijeron que no habría OTAN ni discusión sobre el estatus de los territorios”.

"Trump quiere terminar con esta guerra"

"Trump quiere terminar con esta guerra y lograr una paz rápida", afirma Wilfried Jilge. Sin embargo, también aumentaron las voces críticas en EE.UU. sobre el modo en que se estaba tratando a Rusia.

El lenguaje utilizado por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial de Estados Unidos a Ucrania, Keith Kellogg, según Jilge, difiere significativamente de las declaraciones del presidente estadounidense.

En su publicación en X, el general retirado estadounidense Keith Kellogg fue claro: "El ataque del Domingo de Ramos por parte de las fuerzas rusas contra objetivos civiles en Sumi excede toda decencia. Hay numerosos civiles muertos y heridos. Como excomandante militar, entiendo algo sobre los ataques deliberados. Y este ataque estuvo mal. Por eso el presidente Trump se esfuerza por poner fin a esta guerra”.

(cp/ers)